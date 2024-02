W2RC, João Ferreira no Abu Dhabi Desert Challenge: “melhorar o desempenho que mostrámos no Dakar” | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro entram em todas as corridas para vencer e o Abu Dhabi Desert Challenge, segunda ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC), não será exceção. Depois de um Dakar Rally positivo, mas que não terminou com o resultado esperado, o piloto de Leiria arranca para a segunda prova do campeonato com ambições de lutar pela vitória, mesmo sabendo do favoritismo que pode ser dado a outros adversários: “Partimos com muita vontade de continuar a demonstrar o nosso potencial e tentar melhorar o desempenho que mostrámos no Dakar. Fizemos esta prova em 2023, mas há adversários locais com mais experiência, por isso, vamos ter de aproveitar as oportunidades que surgirem para tentarmos a vitória”, explicou o piloto de 24 anos que acrescentou que “um campeonato do Mundo é disputado etapa a etapa e só no fim podemos fazer as contas. Assim, o grande objetivo da nossa participação será sempre a aprendizagem máxima e somar o máximo de pontos a pensar no objetivo final.”

O Abu Dhabi Desert Challenge é o segundo evento do Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA e terá partida e chegada na cidade de Abu Dhabi. Durante a prova, o bivouac ficará instalado em Al Dhannah e Mzeer’ah. O terreno do ADDC consiste em 5% de pedra, 5% de terrenos diferenciados, 35% de dunas e 55% de deserto aberto. A prova terá 1.180 km cronometrados, de um total de 2.143 km, distribuídos por um prólogo e 5 etapas.