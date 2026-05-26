W2RC: João Ferreira com bom começo de prova: “importante assumir a liderança nesta fase da prova”

Por José Luís Abreu

João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro aos comandos da Toyota Hilux oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa, assumiu a liderança absoluta do Desafío Ruta 40 ao cabo dos dois primeiros dias de prova.

Depois de ter superado dois furos na etapa inaugural para fechar no quinto posto, o piloto de Leiria garantiu a quarta posição no segundo dia, resultado suficiente para ascender ao topo da classificação geral nesta terceira ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). Ferreira detém agora uma magra vantagem de 9 segundos sobre o norte-americano Seth Quintero e de 1 minuto e 39 segundos face ao seu colega de equipa, Saood Variawa.

Primeiro Dia: Contratempos e ataque para limitar danos

A jornada de abertura do rali argentino ficou marcada por uma forte contrariedade para a dupla portuguesa logo nos quilómetros iniciais do setor seletivo. Dois furos prematuros forçaram João Ferreira a uma paragem precoce, custando-lhe um tempo precioso e obrigando-o a adotar uma toada de ataque absoluto ao longo de toda a tirada para minimizar o prejuízo na tabela de tempos.

Apesar das dificuldades em pista, o piloto luso impôs um ritmo forte que lhe permitiu ultrapassar diversos adversários e cruzar a meta no quinto posto da etapa, ganha pelo polaco Eryk Goczal, cedendo 1 minuto e 49 segundos para o líder: “Foi um dia complicado logo desde o início. Tivemos dois furos e um deles aconteceu muito cedo na especial, o que nos fez perder bastante tempo. Depois disso tivemos de atacar forte para recuperar e penso que conseguimos limitar os danos”, explicou o leiriense após o esforço inaugural.

Segundo Dia: Consistência e liderança estratégica antes das dunas

No dia seguinte, a história da corrida escreveu-se sob o signo da eficácia e da navegação cirúrgica. Num terreno tecnicamente exigente e pautado por médias de velocidade muito elevadas, João Ferreira manteve-se consistentemente no pelotão da frente e chegou mesmo a rodar no comando virtual da classificativa durante a manhã.

A gestão final da tirada garantiu-lhe o quarto tempo do dia e guindou-o à liderança da prova, destronando Goczal. O posicionamento à geral acaba por conferir à dupla portuguesa uma vantagem tática crucial para a tirada que se segue: “Correu tudo perfeitamente, sem qualquer problema ao longo da etapa. Conseguimos impor um bom ritmo desde o início (…), mas acabámos por terminar em quarto. Ainda assim, o mais importante assumir a liderança da Geral nesta fase da prova. Amanhã teremos uma etapa de dunas e partir da quarta posição acaba por ser bastante positivo, porque pode dar-nos algumas vantagens na navegação e na gestão da corrida”, sublinhou João Ferreira na antevisão do temido cordão de dunas que marcará o terceiro dia.