W2RC: duelo de gigantes, Al Attiyah vs. Al Rajhi, com brasileiro à espreita…

Após a emocionante temporada de 2023, o campeão Nasser Al Attiyah, agora com um Dacia Sandriders e o vice-campeão Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) aguardavam ansiosos por uma ‘revanche’ em 2024.

E, perto do final do ano, os dois astros voltam a protagonizar um duelo pelo trono da FIA no W2RC.

Este confronto está a tornar-se um verdadeiro clássico! Em seis etapas do W2RC, os pilotos dividiram o pódio final, incluindo a última edição do Desafío Ruta 40 YPF Infinia, onde o saudita levou a melhor, alcançando a vitória sobre o seu eterno rival do Qatar.

Agora, às portas da grande final, Al Attiyah mantém uma vantagem de 25 pontos. Um respiro que parece confortável… mas nada está garantido. Em 2023, no mesmo terreno marroquino, Al Rajhi conseguiu conquistar 27 pontos a mais que o qatariano, provando que um deslize pode custar caro. Para Al Attiyah, o Rallye du Maroc é um palco de emoções mistas: já ergueu o troféu seis vezes (de 2014 a 2018 e em 2021), mas também sentiu o gosto amargo da derrota, como no abandono em 2019 e o dececionante 15º lugar do ano passado.

Para apimentar ainda mais o cenário, esta será a primeira grande prova do piloto do Qatar a bordo do seu novíssimo Dacia Sandrider. Estrear em grande estilo é mais fácil dizer do que fazer — como ele mesmo aprendeu da maneira mais dura ao abandonar no Dakar com o seu novo BRX Hunter em janeiro passado. Apesar de ter recuperado, com vitórias contundentes no Abu Dhabi Desert Challenge e no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, qualquer erro agora abrirá as portas para seu arquirrival roubar a coroa no Rali de Marrocos.

Um Terceiro Elemento… e a Corrida dos Construtores

Enquanto Al Attiyah e Al Rajhi lutam como titãs, outro piloto segue na luta, pelo menos matematicamente. Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) está 53 pontos atrás do líder, com apenas 55 pontos em jogo. Um milagre seria necessário para o brasileiro alcançar o topo — mas Lucas Moraes pode bem ficar à espreita para ver o que sucede à sua frente.

Com duas missões em mente, Moraes está longe de ser um mero espetador. Em primeiro lugar, ele quer defender a medalha de bronze conquistada no W2RC da última temporada, de olho nos avanços de Guerlain Chicherit e Guillaume de Mevius (ambos da X-raid Mini JCW), que estão a apenas 34 e 38 pontos, respetivamente.

Além disso, Moraes tem um papel crucial na corrida pelo título de construtores! Assim como Al Attiyah, a Toyota Gazoo Racing busca o tricampeonato, mas agora enfrenta uma rivalidade feroz com a recém-formada equipa, Nasser Racing by Prodrive, que está a apenas 30 pontos de distância.

A tensão está no ar, os motores rugem já hoje, e cada segundo conta. A ‘grand finale’ no Rali de Marrocos promete ser um verdadeiro espetáculo — um momento em que vitórias, derrotas e reviravoltas estão à espreita, esperando-se que se possa escrever mais um capítulo interessante na história dos rally raids!