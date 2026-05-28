W2RC, Desafío Ruta 40: nova troca de líder, Quintero e Attiyah separados por 7 segundos

O penúltimo dia do Desafío Ruta 40 YPF virou a classificação do avesso, numa nova jornada frenética de superação e drama mecânico. Na categoria Ultimate, Seth Quintero (Toyota) assaltou a liderança da geral por uns escassos 7 segundos sobre Nasser Al Attiyah (Dacia), tornando-se o quarto líder diferente em quatro dias. Henk Lategan (Toyota) é terceiro a 1m53s, mas na derradeira tirada a luta pela vitória deverá quedar-se entre Quintero e Attiyah.

João Ferreira terminou a quarta etapa na 18ª posição. Teve que ultrapassar vários concorrentes, fruto da ordem de partida, e ainda parou para ajudar o seu companheiro de equipa Saood Variawa.

Nos Challenger, o líder Alexandre Pinto vê o comando fugir para as mãos de Matthias Walkner devido a problemas mecânicos. Nos Stock, Stéphane Peterhansel consolidou o comando após problemas da rival Sara Price, ao passo que Pedro Mac Dowell fez história nos SSV com uma vitória inédita.

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O deserto não perdoa os pioneiros, e abrir a pista é um fardo pesado. O sul-africano Henk Lategan, então líder da geral, sente a pressão logo nos primeiros quilómetros ao ceder mais de um minuto para os perseguidores. Quem aproveita o terreno limpo é o seu colega de equipa Seth Quintero, imparável no primeiro ponto de passagem, secundado de perto por Nasser Al Attiyah.

Quintero não perde tempo e assume imediatamente a liderança virtual do rali por meros dois segundos. Mais atrás na ordem de partida, a sede de vingança move os homens que ontem beijaram o infortúnio: Sebastián Halpern e Lucas Moraes voam pelas pistas, com o brasileiro da Dacia a impor um ritmo de samba avassalador para reclamar o tempo mais rápido do arranque. Enquanto isso, o azar bate à porta do veterano Nani Roma, forçado a imobilizar o seu carro com problemas mecânicos, embora consiga retomar a marcha mais tarde.

O duelo na frente da corrida ganha contornos dramáticos quando Lategan sofre um revés e para em pista durante mais de um minuto. Livre do rival direto, Quintero consolida a liderança virtual, mas Al Attiyah responde e reduz drasticamente a desvantagem que trazia da manhã. Na luta pela vitória na especial, Moraes continua intratável, cavando um fosso sobre o Ford de Carlos Sainz.

Contudo, o azar que afetou a americana Sara Price nos Stock — deixando-a parada durante quase meia hora e entregando o comando ao lendário Stéphane Peterhansel — depressa se muda para a categoria Challenger, onde o líder Alexandre Pinto perdeu a liderança para Matthias Walkner devido a problemas mecânicos e está agora a 6m12s da frente.

A corrida entra na fase decisiva e a tensão atinge o ponto de ebulição. Moraes vacila e perde a liderança da especial para “El Matador” Carlos Sainz, que vê também Eryk Goczał morder-lhe os calcanhares.

Na geral, Al Attiyah lança o ataque decisivo, assume o topo da tabela virtual e tenta distanciar-se de Quintero. No meio do caos, Sébastien Loeb faz uma exibição de gala, ultrapassa fisicamente Lategan e passa a abrir a estrada.

Nos SSV, a quebra inesperada do líder Jeremías González Ferioli abre caminho para um triunfo histórico de Pedro Mac Dowell. No cair do pano, as contas finais coroam a consistência de Peterhansel nos Stock, a ascensão impressionante de Loeb para o quarto lugar e, acima de tudo, a audácia do jovem Seth Quintero, o novo e surpreendente comandante do rali a apenas um dia do grande final.