W2RC, Desafio Ruta 40: João Ferreira de Lucas Moraes bateram de frente nas dunas
No deserto, onde a vastidão se encontra com a imprevisibilidade, colisões são raras, mas por vezes, inevitáveis, especialmente quando dunas imponentes se erguem como obstáculos. Ao quilómetro 63 da etapa de hoje, a dupla lusa João Ferreira e Filipe Palmeiro enfrentava uma dessas dunas, subindo-a com determinação. Do lado oposto, como um fantasma de areia, surgia Lucas Moraes no seu Dacia.
O impacto foi um abraço forçado e inesperado. A Toyota do português aterrou na areia macia, atenuando as consequências. Após um breve momento de apreensão e a confirmação de que ambos os pilotos estavam ilesos, a jornada prosseguiu. Contudo, o destino tinha outros planos para João Ferreira, que até então liderava a prova.
Ao quilómetro 94, a sua Toyota imobilizou-se, um eco silencioso do embate ocorrido 31 quilómetros antes, sugerindo um problema técnico decorrente da colisão. O Dacia Sandrider do brasileiro, por sua vez, sentiu o golpe na sua suspensão, um ferimento que o impediria de continuar sem reparações.
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