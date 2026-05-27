W2RC, Desafio Ruta 40: fado amargo para João Ferreira, liderança de Henk Lategan

O dia fica marcado pela categórica e inédita vitória em etapas argentinas do sul-africano Henk Lategan, que carimba o seu sexto triunfo no W2RC e entrega a 12ª medalha à Toyota em 15 dias de competição na história do evento. Com este resultado, Lategan assume as rédeas da classificação geral do Desafío Ruta 40 YPF, mantendo a marca nipónica no topo após as lideranças de Eryk Goczał e João Ferreira.

O pódio da especial ficou completo com Sébastien Loeb na segunda posição e Seth Quintero em terceiro, um resultado que permite ao norte-americano segurar a vice-liderança da geral, enquanto Nasser Al Attiyah, quarto na etapa, ascende pela primeira vez na semana ao pódio absoluto da prova.

No entanto, a verdadeira história do dia reza o fado amargo do abandono conjunto de Carlos Sainz, Lucas Moraes e, acima de tudo, do anterior líder João Ferreira, cuja brilhante defesa do comando foi deitada por terra após uma infeliz colisão frontal com o piloto brasileiro em pleno deserto.

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A caravana do Desafío Ruta 40 YPF acorda sob o signo da expectativa, com os olhos postos nos temíveis 30.000 hectares das dunas de Nihuil, um mar de areia onde as cristas atingem os 200 metros de altura e cujo comportamento era uma incógnita.

Por razões de segurança, a Direção de Corrida adia o início da especial por quinze minutos, retardando a partida das motos. Recorda-se a curta especial do dia anterior, que testou os nervos de todos pois era quase impossível ultrapassar.

Sébastien Loeb confessa ter abrandado deliberadamente para obter uma posição de partida mais recuada e vantajosa, enquanto Carlos Sainz escondeu o jogo. Em sentido oposto, fiel ao seu estilo de ataque total, o imparável Nasser Al Attiyah, motivado por ter vencido a véspera sem beber uma única gota de água dentro do habitáculo, preparava-se para abrir a pista com o seu Dacia Sandrider, sabendo que a sua vantagem no campeonato sobre Loeb estava reduzida a uns escassos dois pontos.

Na liderança do rali à partida, o jovem português João Ferreira procuraVA defender o comando pela primeira vez fora de portas, numa tabela em que os oito primeiros estavam separados por menos de dez minutos e onde o estreante Kevin Benavides, ex-campeão de motos, surgia como a grande ameaça aos comandos de uma Hilux. mas as coisas não lhe correram nada bem…

No primeiro controlo de passagem, ao quilómetro 33, al Attiyah estabelece a marca de referência, mas vê a concorrência morder-lhe os calcanhares: Benavides passa a apenas um segundo, enquanto o líder João Ferreira voava e assumia o melhor tempo provisório com o seu Toyota.

Logo atrás, Loeb validava a sua tática ao registar uma desvantagem de apenas um segundo para o português, enquanto Carlos Sainz e a sua Hilux começavam discretos, cedendo 25 segundos na sétima posição.

Na classe Challenger, Alexandre Pinto iniciava o dia determinado a manter a invencibilidade, ao passo que nos Stock se assistia a um domínio provisório da armada dos Defender, liderada por Rokas Baciuška.

Nos SSV, Jeremías González Ferioli demarcava-se desde cedo na frente com uma margem confortável.

É então que o cenário muda drasticamente ao quilómetro 69, em pleno coração das dunas de Nihuil. Benavides subia a duna mas vê a sua desvantagem para Al Attiyah disparava para mais de três minutos. O qatari impunha um ritmo avassalador na areia, mas era surpreendido pela audácia de Henk Lategan.

Apelidado de “Cabelo Ruivo”, o sul-africano da Toyota esmagava o tempo de Al Attiyah por 19 segundos, ascendendo ao topo. Nas posições seguintes, Loeb consolidava o terceiro lugar na passagem do deserto, enquanto o herói local Lucio Álvarez delicia o público ao entrar no top 5.

Mas o drama espreita na imensidão das dunas e transformou a especial num autêntico cemitério de favoritos.

O primeiro choque surgiu quando o Ford de Carlos Sainz ficou imobilizado no quilómetro 33 devido a uma falha mecânica, forçando o espanhol e o seu navegador Dani Oliveras a deitarem mãos à obra na areia.

Pouco depois, o campeão do mundo Lucas Moraes ficava também retido no quilómetro 63, preso nas dunas, o que obriga a organização a contactá-lo, levando o brasileiro a solicitar a entrada da sua equipa de assistência.

O caos instalava-se por completo quando se confirmava que a paragem de Moraes e a posterior imobilização do líder João Ferreira, parado no quilómetro 94, se devem a uma colisão direta entre ambos.

A Hilux do piloto português ainda capotou no embate, mas conseguiu seguir por mais 30 quilómetros até a direção ceder por completo. Com os líderes fora de combate, o rali caminhava para ter o seu terceiro comandante em três dias, com Seth Quintero a herdar a liderança virtual da prova.

Enquanto Nani Roma tentava salvar a honra da Ford Racing rodando no top 5, Mitch Guthrie efetuava uma recuperação espetacular a partir do vigésimo posto, colocando-se a escassos 11 segundos do comandante Lategan. A meio da especial, ao quilómetro 144, Henk Lategan consolidou a liderança virtual da tirada e do rali, ostentando uma almofada de 57 segundos sobre Quintero e relegando Al Attiyah para o terceiro posto.

Na categoria Stock, a norte-americana Sara Price reagia com fúria, ganhava mais de três minutos sobre os seus companheiros de equipa e relançava-se na discussão da geral.

Na classe Challenger, Puck Klaassen inicia uma recuperação vigorosa contra Alexandre Pinto. A corrida entrava no seu terço final e a classificação na categoria Ultimate estabiliza a partir do quilómetro 222.

Lategan ditava as regras, mantendo Sébastien Loeb a pouco mais de dois minutos e Al Attiyah a mais de quatro.

Embora Loeb exiba uma performance sólida na etapa, a desvantagem acumulada desde a manhã impedia-o de fazer mossa na classificação geral. Na categoria SSV, Jeremías Ferioli cavalgou imparável rumo à sua terceira vitória consecutiva com mais de onze minutos sobre Manuel Andújar.

A confirmação do desastre surge com a oficialização do abandono definitivo de Carlos Sainz por quebra de correia, de Lucas Moraes com a suspensão traseira desfeita e de João Ferreira com a direção partida.

Sem hipóteses de reparação, as três estrelas arrumam as ferramentas, restando-lhes focar no recomeço do dia seguinte, embora o sonho de vencer em San Juan tenha chegado ao fim.

Alheio ao drama alheio, Lategan entra nos últimos 70 quilómetros focado na meta, gerindo a distância para Loeb e Al Attiyah, enquanto viu o seu colega de equipa Saood Variawa intrometer um terceiro Toyota nas posições cimeiras.

Nos Challenger, Puck Klaassen assumiu o comando ao quilómetro 341, aproveitando o dia menos feliz de Alexandre Pinto. Nos Stock, Sara Price esvazia o balão na segunda metade da especial e vê o lituano Rokas Baciuška recuperar o comando virtual, gerindo uma vantagem perto dos dois minutos a escassos 68 quilómetros do fim.

Nos últimos suspiros da tirada, a 35 quilómetros da linha de meta, Seth Quintero desferiu um ataque final que quebrou o pódio da etapa de Al Attiyah, subindo a terceiro e permitindo à Toyota sonhar com uma dobradinha.

Al Attiyah foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na estrada, carimbando uma subida crucial ao pódio da classificação geral individual.

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