W2RC, Desafío Ruta 40: Colisão dita abandono da etapa de João Ferreira e Lucas Moraes em San Juan

Acidente entre os líderes marca a etapa e afasta favoritos! Uma colisão frontal durante a especial de hoje do Desafío Ruta 40 forçou o abandono da etapa do líder da classificação geral, o português João Ferreira, e do campeão do mundo em título, Lucas Moraes. A estes contratempos somou-se ainda a desistência de Carlos Sainz, quinto classificado da geral. Incapazes de reparar os danos sofridos pelos próprios meios, os três pilotos retiraram-se da etapa, deitando a perder qualquer hipótese de obter uma boa classificação final em San Juan, embora se preveja que possam retomar a prova no dia de amanhã.

O duplo percalço começou a desenhar-se ao quilómetro 63, local da paragem de Lucas Moraes após o choque entre o seu Sandrider e a viatura de João Ferreira. O impacto destruiu a suspensão traseira do veículo de Moraes, deixando-o imobilizado nas dunas. Face à gravidade da situação, o piloto brasileiro solicitou a entrada da sua equipa de assistência técnica no terreno.

Apesar de ter capotado no mesmo incidente, a Hilux de João Ferreira conseguiu inicialmente continuar em prova. Contudo, a progressão do veículo terminou 30 quilómetros mais à frente, ao quilómetro 94, devido a uma perda total de direção que deixou o líder da geral imobilizado durante um longo período de tempo.

Sainz também cede e Lategan assume liderança virtual

A lista de desistências na frente da corrida ficou completa com Carlos Sainz. O piloto espanhol viu a sua prestação interrompida devido à quebra da correia do seu automóvel, partilhando do mesmo destino dos restantes líderes ao não conseguir solucionar a avaria na pista. Com a paragem forçada de João Ferreira — que detinha o comando após o registo inicial de Eryk Goczał —, o Desafío Ruta 40 terá obrigatoriamente um novo líder oficial no final do dia.

Na pista, a liderança virtual sofreu forte agitação ao longo da tirada. Numa fase inicial, Seth Quintero assumiu o comando virtual da prova, secundado por Henk Lategan e Nasser Al Attiyah. No entanto, à passagem do quilómetro 144 da especial, a situação inverteu-se de forma clara: Lategan impôs um ritmo forte e ascendeu à liderança virtual da etapa e da prova. O piloto sul-africano garantiu uma vantagem de 57 segundos sobre Quintero, seu colega na equipa Toyota Gazoo Racing W2RC. O pódio virtual do dia fica temporariamente completo com Nasser Al Attiyah, que se encontra a 2 minutos e 3 segundos do topo da tabela classificativa.

FOTO The Sandriders