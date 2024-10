W2RC/Challenger: um feito inédito à vista para Rokas Baciuška

Rokas Baciuška, da Can-Am Factory, está prestes a fazer história no W2RC! O talentoso lituano já é bicampeão invicto na categoria SSV, com títulos em 2022 e 2023, e nesta temporada deu um salto ousado para a classe Challenger, buscando um feito inédito: ser o primeiro a conquistar títulos em duas categorias diferentes. E domina a nova classe com a mesma mestria! Em todas as provas de 2024, Baciuška nunca ficou abaixo do segundo lugar — venceu com autoridade em Portugal e no Ruta 40, e foi ‘vice’ no lendário Dakar, e no Abu Dhabi Desert Challenge.

Com uma vantagem sólida de 44 pontos sobre o argentino Nicolás Cavigliasso, Baciuška já pode respirar aliviado antes da última etapa. Mesmo que Cavigliasso tenha somado quase tantas vitórias quanto o líder (sete, apenas uma a menos), ele não conseguiu acompanhar o ritmo no início da temporada, com desempenhos discretos — um sexto lugar no Dakar e um quinto nos Emirados — que acabaram por comprometer a sua campanha. Assim, para Baciuška, um modesto sexto lugar em Mengoub/Bouârfa seria suficiente para garantir o título. Mas nos rally raid, como bem sabemos, contar com o resultado antes de cruzar a linha de chegada é sempre arriscado…

A Luta Pelo Pódio: O Desafio de Gastaldi

Enquanto Baciuška busca consolidar o seu nome na história, Marcelo Gastaldi, da BBR, trava a sua própria batalha no campo Challenger. Assim como o seu compatriota Lucas Moraes no Ultimate, Gastaldi ocupa o terceiro lugar na categoria e está determinado a fechar a temporada no pódio. Mas a tarefa não será tão simples: apesar do rival direto Austin Jones (Can-Am Factory) estar fora da última etapa, o brasileiro tem que se preocupar com uma ameaça mais próxima de casa — sua própria companheira de equipe, Dania Akeel, que segue logo atrás, a apenas 32 pontos.

Com a corrida final prestes a começar, cada decisão e cada quilómetro serão cruciais. Seja defendendo um pódio ou consolidando um lugar nos livros de recordes, todos os olhos estão voltados para Marrocos. O palco está montado, e as máquinas já rugem para o grand finale!