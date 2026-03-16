W2RC, bp Ultimate Rally Raid Portugal: Programa e horários

Está tudo a postos para que os pilotos e as máquinas do Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno enfrentem as desafiantes pistas preparadas pelo Automóvel Club de Portugal para o bp Ultimate Rally-Raid Portugal.

Ao longo de seis dias de competição, os concorrentes vão percorrer cerca de 2200 quilómetros, sendo que mais de metade será disputada ao cronómetro, num percurso exigente que atravessa Portugal e a Extremadura espanhola.

Prólogo em Grândola dá início à ação

Os holofotes acendem-se no dia 17 de março, com os pilotos das motos a serem os primeiros a entrar em pista. O prólogo, disputado nas imediações de Grândola, vai definir a ordem de partida para a primeira etapa.

No dia seguinte, toda a caravana entra em competição com uma etapa com partida e chegada na vila alentejana. Depois da primeira especial, realiza-se ainda o SS2, com cerca de três quilómetros, muito próximo do bivouac, proporcionando uma excelente oportunidade para o público ver os concorrentes de perto. Este setor terá também transmissão televisiva em direto.

Rumo a Espanha com setores exigentes e muito variados

A 19 de março, a prova deixa Grândola e segue para Badajoz, numa jornada com quase 400 quilómetros.

Em Portugal, predominam os pisos arenosos, mas já em território espanhol o percurso passa por zonas montanhosas e trilhos técnicos, terminando em áreas mais planas com terrenos agrícolas.

A etapa seguinte decorre totalmente em Espanha, com mais de 300 quilómetros contra o relógio, num traçado rápido, mas com zonas escorregadias que podem fazer diferenças importantes na classificação.

A etapa mais longa e decisiva no regresso a Portugal

O regresso a Portugal marca também a etapa mais longa da edição, com quase 650 quilómetros, dos quais 315 cronometrados.

O piso será duro e exigente, com um início mais lento, mas com uma segunda parte mais rápida, onde os pilotos terão de arriscar para ganhar tempo.

Já no Algarve, a prova entra em terrenos serranos. Na Serra do Caldeirão, os concorrentes enfrentam cerca de 100 quilómetros decisivos, uma das últimas oportunidades para alterar as classificações.

A competição termina com uma especial curta, mas com transmissão televisiva, antes da cerimónia final na Marina de Vilamoura.

Programa

17 março 2026 Prólogo – Motos 13h00

17 março 2026 Sessão de Autógrafos Bivouac de Grândola / 17h30-18h00

17 março 2026 Cerimónia de Partida – Motos 18h00

17 março 2026 Bivouac aberto ao público + Sunset com DJ Grândola / 18h00 – 22h00

17 março 2026 Cerimónia de Partida – Carros 19h00

18 março 2026 Etapa 1 – Grândola → Grândola Portugal

18 março 2026 Bivouac aberto ao público + Sunset com DJ Grândola / 18h00 – 22h00

19 março 2026 Etapa 2 – Grândola → Badajoz Portugal → Espanha

19 março 2026 Bivouac aberto ao público Badajoz / 18h00 – 23h00 (hora espanhola)

20 março 2026 Etapa 3 – Badajoz → Badajoz Espanha

20 março 2026 Bivouac aberto ao público Badajoz / 18h00 – 23h00 (hora espanhola)

21 março 2026 Etapa 4 – Badajoz → Loulé (Algarve) Espanha → Portugal

21 março 2026 Bivouac aberto ao público Loulé / 18h00 – 23h00

22 março 2026 Etapa 5 – Loulé → Loulé Algarve

22 março 2026 Pódio final – W2RC (motos) Marina de Vilamoura / 13h00

22 março 2026 Pódio final – W2RC (carros) Marina de Vilamoura / 15h00