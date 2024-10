W2RC, Baja de Marrocos: Sete títulos em jogo

O que está em jogo é mais do que nunca na final do Mundial de Todo o Terreno de 2024. Desde os pilotos e co-pilotos até aos construtores, todos os títulos FIA estão ainda em jogo no momento em que os motores se aquecem em Marraquexe! O veredito será pronunciado no final dos 2.468 quilómetros do Rali de Marrocos.

O sucesso ou o fracasso

O campeão de 2023, Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders), e o seu vice-campeão, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), estavam ansiosos por uma desforra em 2024.

No final da época, os dois pilotos estão novamente a lutar pelo título da FIA. Tornou-se um duelo clássico. Em seis corridas do W2RC, ambos subiram ao pódio final, incluindo a última edição do Desafío Ruta 40 YPF Infinia, onde o piloto saudita levou a melhor sobre o seu rival do Qatar.

O bicampeão tem uma margem de 25 pontos à entrada para a grande final, mas Al Rajhi ainda pode conquistar a vitória. Na verdade, ele marcou 27 pontos a mais do que Al Attiyah quando triunfou em Marrocos no ano passado. Portanto, o líder não tem margem para erros num país onde já saboreou o doce sabor da vitória (2014 a 2018 e 2021) e o amargo sabor da derrota (DNF em 2019 e décimo quinto lugar em 2023).

A agitar ainda mais este cenário está o facto de esta ser a sua primeira corrida oficial com um Dacia Sandrider. É mais fácil falar do que fazer bem na primeira vez, como o próprio Qatar experimentou em primeira mão, quando teve de abandonar o seu novo Hunter antes do final do Dakar em janeiro passado.

É certo que recuperou com duas vitórias consecutivas no Abu Dhabi Desert Challenge e no BP Ultimate Rally-Raid Portugal, mas se fizer asneira desta vez, a coroa irá para o seu arquirrival em Marrocos.

Outro piloto continua matematicamente na luta… Pelo menos no papel. Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) está 53 pontos atrás do líder, com 55 pontos na tabela, portanto precisa de um milagre.

No entanto, o brasileiro tem duas missões para o manter ocupado. Em primeiro lugar, defender a medalha de bronze do W2RC que conquistou na época passada, sabendo que Guerlain Chicherit e Guillaume de Mevius, do X-raid Mini JCW, estão a 34 e 38 pontos, respetivamente.

Em segundo lugar, fazer a sua parte para levar a Toyota Gazoo Racing ao campeonato de construtores! Tal como Al Attiyah, a TGR está a tentar conquistar o seu terceiro título consecutivo, mas agora com ele do outro lado. A marca do Qatar, Nasser Racing by Prodrive, está a 30 pontos de distância.

Primeiro lugar histórico

Rokas Baciuška (Can-Am Factory) continua invicto no W2RC. O lituano conquistou os títulos SSV em 2022 e 2023. Ele juntou-se ao campo Challenger nesta temporada em uma tentativa de se tornar o primeiro piloto a sair vitorioso em duas classes diferentes. Nunca terminou abaixo do primeiro (Portugal e Ruta 40) ou do segundo (Dakar e ADDC). Com uma vantagem de 44 pontos sobre Nicolás Cavigliasso, não há razão para stressar na última ronda. O argentino ganhou quase tantas etapas como o seu rival (sete, ou seja, uma a menos), mas está a pagar o preço das suas anémicas prestações no início da época no Dakar (sexto) e nos Emirados (quinto). Terminar em sexto em Mengoub/Bouârfa seria o suficiente para Baciuška, embora nunca se deva contar os pintos antes de eclodirem nos rallys.

Marcelo Gastaldi (BBR) enfrenta um cenário não muito diferente do de seu compatriota Moraes no Ultimate. Ele também é o terceiro colocado em sua categoria, a Challenger, e também precisa fechar o pódio. O seu rival mais próximo, Austin Jones (Can-Am Factory), não vai a Marrocos. Em vez disso, o seu colega de equipa da BBR, Dania Akeel, é a ameaça mais próxima, com 32 pontos.

Apertar o cinto

Uma época é muito tempo nos raids de rali. Quando cruzarem a linha de chegada do Rallye du Maroc, os concorrentes terão percorrido mais de 17.000 quilómetros. A consistência é fundamental em distâncias tão gigantescas. Sebastián Guayasamín (BE Racing), na liderança dos SSV apesar de não ter ganho uma única corrida, é a prova viva disso! A redução dos erros ao mínimo e a proteção da sua máquina permitiram-lhe terminar no top 4 em todas as rondas até agora, em contraste com Yasir Seaidan (MMP), que venceu duas rondas, mas abandonou os ralis em Portugal e na Argentina. Está agora a 6 pontos de Guayasamín.

O que parecia ser um duelo a dois entre os pilotos da Can-Am transformou-se num impasse a três. Ricardo Ramilo (Escuderia Ramilo-Rodamoto) voltou à luta pelo título depois de ter ganho as duas últimas rondas. O espanhol está a 20 pontos de conquistar a coroa debaixo do nariz dos seus rivais. Rebecca Busi (OnlyFans) tem uma montanha maior para escalar, com 41 pontos. Pela primeira vez na história do W2RC, quatro concorrentes estão na luta pelo campeonato a caminho da final!

Pontos em jogo

Um máximo de 55 pontos está em jogo no Rali de Marrocos, com duas classificações diferentes: Terminar entre os 15 primeiros da geral, de acordo com a seguinte escala: 30 (1º), 25 (2º), 20 (3º), 17 (4º), 15 (5º), 13 (6º), 10 (7º), 9 (8º), 8 (9º), 7 (10º), 6 (11º), 5 (12º), 4 (13º), 3 (14º) e 2 (15º). Terminar no top 5 de uma etapa, de acordo com a seguinte escala: 5 (1º), 4 (2º), 3 (3º), 2 (4º) e 1 (5º). Cada construtor pode inscrever um máximo de três equipas em cada prova. Apenas os dois primeiros classificados de cada equipa marcarão pontos, que serão atribuídos de acordo com a escala acima indicada.

História em construção

Os três campeonatos mundiais de co-pilotos também estão em jogo. Na classe FIA, Édouard Boulanger (Dacia Sandriders) está na pole position para suceder ao seu compatriota francês Mathieu Baumel (X-raid Mini JCW). O novo parceiro de Al Attiyah tem 20 pontos de vantagem sobre o lugar-tenente de Al Rajhi, Timo Gottschalk (Overdrive Racing).

A história está a fazer-se na classe Challenger, onde Valentina Pertegarini parece estar pronta para se tornar a primeira mulher campeã do W2RC! A acompanhar Cavigliasso, a argentina não terá de enfrentar Oriol Vidal (Can-Am Factory), que ainda está a recuperar. O último obstáculo é o copiloto de Gastaldi, o brasileiro Carlos Sachs (BBR), a 35 pontos de distância. Na classe SSV, Fernando Acosta (BE Racing) tem uma oportunidade de ouro para apagar a sua desvantagem de 11 pontos em relação ao líder Fausto Mota, que já não está a correr com Ramilo. Se Sergio Lafuente (OnlyFans), que navega para a Busi, conseguir manter o seu terceiro lugar, o Uruguai conquistará o seu primeiro título W2RC de sempre.