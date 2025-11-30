W2RC: Alterações de regulamentos do Mundial de Rally-Raids 2026 aprovadas
O Conselho Mundial de Desporto Motorizado da FIA aprovou revisões aos regulamentos do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), refinando formatos de prova, simplificando operações e criando o novo Campeonato de Pilotos Masters Rally-Raid. Estas mudanças integram os Regulamentos Desportivos do W2RC FIA 2026, que regem a elite do todo-o-terreno na próxima época.
Novo Campeonato Masters para Pilotos +50
Cria-se um título dedicado a pilotos Silver com mais de 50 anos, excluindo Platinum e Gold. Visa dar objetivos competitivos a pilotos independentes face à crescente intensidade da categoria principal.
Prólogos limitados à ronda de abertura
Os prólogos restringem-se à primeira prova, a partir da segunda, a ordem de partida na Etapa 1 segue a classificação do campeonato. Alivia a pressão nos rally-raids de uma semana, reduzindo o valor desportivo limitado e facilitando a logística para organizadores e concorrentes. Mantêm-se obrigatórios no Mundial e Taças Regionais de Bajas.
Remove-se a Power Selective Section, após 2025 revelar desafios operacionais sem benefícios para transmissões ao vivo. Simplifica a execução de futuras rondas do campeonato.
