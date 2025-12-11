W2RC, alterações aprovadas: novo formato elimina prólogo e ‘Power Stage’

O Conselho Mundial da FIA aprovou a eliminação do prólogo e da ‘Power Selective Section’ (equivalente à Power Stage no WRC) nos eventos do Mundial de Rally-Raid (W2RC), otimizando o formato de uma semana para maior eficiência. O Dia 1 fica reservado a testes privados e verificações para concorrentes não inscritos no W2RC.

As tripulações do campeonato realizam as verificações no Dia 2, seguidas de shakedown e atividades promocionais.

A estrutura revista limita o impacto do líder do campeonato abrir a estrada na Etapa 1 a no máximo 15% da distância competitiva total. A Etapa 5 mantém o limite inferior a 10%, garantindo atividades de pódio na tarde final.

Limites a peças sobressalentes para veículos Stock

Foi aprovada uma proposta que impõe limites ao número de peças sobressalentes para os novos veículos Stock de produção no W2RC. Um apêndice dedicado define o máximo de componentes e subconjuntos permitidos, aplicando penalizações de tempo em caso de excesso. Esta medida visa controlo de custos e reforça o caráter de corridas de clientes da categoria.