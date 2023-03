W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: Yazeed Al Rajhi perto do triunfo, Loeb de pontuar ‘bem’… | AutoSport

Um denso manto de nevoeiro desceu esta manhã sobre a penúltima etapa do Abu Dhabi Desert Challenge atrasando o início da corrida das motos em 2 horas e encurtando o dos carros, para 173 quilómetros. Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) venceu a etapa e Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) mantém-se mais de 10 minutos à frente de Martin Prokop (Benzina Orlen Team) e ainda 20 minutos à frente de Denis Krotov (X-raid Mini JCW) na classificação geral.

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) terminou a sua ‘seca’ no Abu Dhabi Desert Challenge, enquanto Yazeed Al Rajhi herdou a liderança geral após o abandono de Nasser Al Attiyah.

O saudita terminou hoje em sexto lugar, à frente dos seus dois rivais mais próximos, Martin Prokop (Benzina Orlen Team) e Denis Krotov (X-raid Mini JCW) e dessa forma o piloto da Overdrive aumentou a sua vantagem para mais de 10 minutos em relação ao checo, e mais do dobro face ao piloto Mini.

Al Rajhi parece estar pronto para conquistar o seu primeiro triunfo no Abu Dhabi Desert Challenge amanhã.

Nos T3, Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) venceu a especial à frente de João Ferreira (X-raid Yamaha), no que ao W2RC diz respeito. Seth Quintero continua a liderar com mais de meia hora de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Austin Jones.

Na corrida dos T4, o duelo entre Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) e Pau Navarro (FN Speed) terminou com mais uma vitória do lituano, que agora lidera o catalão por 23m30s.

Com o resultado de hoje, Sébastien Loeb expande a sua liderança do campeonato, mas só se amanhã chegar ao fim. Outra vitória (5 pontos) elevaria o seu somatório dep ontos no Abu Dhabi Desert Challenge a 14 pontos, elevando-o aos 101 pontos face aos 85 de Nasser Al Attiyah no campeonato. Não importa como tudo decorre amanhã, e tal como no ano passado, o Abu Dhabi Desert Challenge será sempre uma montanha-russa para as duas principais estrelas do W2RC. Mas se Loeb chegar ao fim, soma pontos importantes numa prova em que uma troca de motor lhe custou…66 horas!

