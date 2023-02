W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: nova luta Loeb/Attiyah, João Ferreira nos T3… | AutoSport

Arranca domingo, 26 de fevereiro e estende-se até 6ª Feira, 3 de março a segunda prova do Mundial de Todo o Terreno, o Abu Dhabi Desert Challenge. Depois do ‘Empty Quarter’ no Dakar, agora é a vez das dunas do ‘Bairro Vazio’, do outro lado da fronteira saudita, em Abu Dhabi.

Nos autos, a primeira ‘desforra’ entre Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Os dois melhores pilotos da temporada 2022 estão praticamente empatados após a ronda inaugural, com a diferença de que o francês lidera agora o piloto do Qatar por dois pontos, 87 pontos a 85.

Este foi o segundo Dakar consecutivo que Nasser Al Attiyah venceu, depois de ter construído uma liderança inatacável durante a primeira semana. Depois, simplesmente entrou em velocidade cruzeiro para a vitória, na segunda metade da corrida.

No entanto, desta vez, Sébastien Loeb marcou mais pontos no campeonato do que o seu rival não só ao subir ao segundo lugar na geral, mas também pelas seis etapas consecutivas que venceu. No ano anterior, Loeb ficou um único ponto atrás do líder, enquanto que agora está dois pontos à frente. Guerlain Chicherit (GCK Motorsport) ocupa o terceiro lugar com 49 pontos, volta ao seu Prodrive Hunter. Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), terceiro no campeonato do ano passado, está longe, no décimo lugar, com apenas 19 pontos. O saudita parou durante uma etapa do Dakar para dar a sua suspensão a um dos seus companheiros de equipa, colocando os interesses da sua equipa à frente da sua própria posição no campeonato. Al Rajhi aposta nesta prova para voltar a disputar o campeonato.

A correr pela Toyota está também o argentino Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing), assim como Magdalena Zając.

Dois Mini JCWs X-raid estão prontos para levar a luta às quatro Hilux e dois Hunter com Sebastián Halpern e Denis Krotov, conduzindo o novíssimo T1+ dos alemães, revelado apenas em janeiro passado. Tal como no Dakar, haverá dois pares de veículos representando a China, com Han Wei e Tian Po (Hanwei Motorsport) e Guoyu Zhang e Yunliang Zi (BAIC ORV). Em contraste, Martin Prokop vai aventurar-se sozinho, mas isto não o impediu de terminar em segundo lugar no ADDC do ano passado, já ao volante do seu Ford Raptor. Há um total de 13 participantes na lista de partidas T1.

T3/T4: SSV com surpresas à vista

‘Chaleco’ López e Cristina Gutiérrez colocaram os seus T3 no primeiro e segundo lugares do ranking W2RC no ADDC de 2022, à frente de dois T1. Acontece que uma tripulação estrela da categoria T1 terá o número 300, o primeiro da prova de protótipos leves. Mattias Ekström e Emil Bergkvist, que correu pela Audi no Dakar, irão entrar nesta categoria com a South Racing Can-Am Team.

O antigo piloto de Overdrive Racing Erik van Loon, que virou a página na sua carreira T1+, irá competir pela mesma equipa ao lado do seu habitual co-piloto, Sébastien Delaunay.

Yasir Seaidan, no seu elemento, que são as dunas, será a terceira peça no ataque de três eixos de South Racing Can-Am.

Estes três ‘freelancers’ de primeira linha irão enfrentar a Red Bull Off-Road Junior Team USA, liderada pelo vencedor do Dakar, Austin Jones, Seth Quintero e Mitch Guthrie Jr., juntamente com a sua aliada da Red Bull Can-Am Factory Cristina Gutiérrez. João Ferreira e Annett Fischer irão representar o novo clã X-raid/Yamaha.

Dois franceses, Claude Fournier (Can-Am) e Jean-Luc Ceccaldi (PH-Sport Zéphyr), estão prontos para entrar na festa. Finalmente, vale a pena olhar para as duas mulheres piloto: a saudita Dania Akeel e a jovem Aliyyah Koloc.

Entretanto, a corrida T4 parece estar marcada para ser um choque de gerações. O campeão mundial reinante Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) e a estrela em ascensão Pau Navarro (FN Speed) irão enfrentar os veteranos da Polaris, Michèle Cinotto e Shinsuke Umeda. Ambos terão à sua disposição os novos carros RZR Pro R da Xtremeplus.