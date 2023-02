W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: João Ferreira quarto do T3 no 1º dia | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro (X-Raid Yamaha) foram quartos classificados no T3, a 18m43s dos líderes, na primeira etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de Todo-o-Terreno, depois do Dakar. O evento, que se desenrola do ‘lado de cá’ do Empty Quarter, em Abu Dhabi, teve como vencedor na primeira tirada, Seth Quintero (Red Bull Junior Team USA), que bateu Austin Jones (Red Bull Junior Team USA) por 7m48s, com Herna Echeverria (South Racing Can Am) em terceiro a 16m34s.

Nos autos, no prólogo, Nasser Al Attiyah, deu o tom ao triunfar com um tempo de 4m45s. Guerlain Chicherit afixou o segundo melhor tempo, 4s’ à frente do outro Prodrive Hunter conduzido por Sébastien Loeb, 10s mais atrás.

No primeiro Setor Seletivo, a Toyota voltou a dominar, com Nasser Al Attiyah a preceder Yazeed Al Rajhi e Henk Lategan. Entretanto, no BRX, Sébastien Loeb não conseguiu terminar o especial devido a uma falha mecânica e Guerlain Chicherit retirou-se da corrida depois de ter adoecido.

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) durou apenas 39 Km , com um problema de refrigeração no seu carro, e o seu abandono significa o fim da liderança no W2RC. Guerlain Chicherit, o outro concorrente da Prodrive, teve de parar várias vezes após um ataque de… enjoo marítimo, num mar de dunas. No final, decidiu desistir da corrida apesar de ter terminado a etapa em terceiro lugar. A Toyota conseguiu uma vitória total, com os três pilotos das Hilux, Nasser Al Attiyah, Yazeed Al Rajhi e Henk Lategan, ocupando os três primeiros lugares da etapa e da classificação geral.

Na categoria T3, Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) ultrapassou o seu companheiro de equipa, Austin Jones. O líder do campeonato ocupou o segundo lugar. Embora houvesse pontos valiosos em jogo, o americano correu em auxílio da sua colega de equipa, Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory) sem pensar duas vezes depois de ter ficado sem combustível.

Mattias Ekström, que foi segundo na categoria durante grande parte da etapa, partilhou o destino do espanhol. Entretanto, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) venceu nos T4.

Pau Navarro (FN Speed), que chegou pouco mais de 5 minutos atrás do vencedor da etapa e líder provisório, prepara-se para ser o seu arqui-rival nesta prova.

