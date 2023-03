W2RC, Abu Dhabi Desert Challenge: João Ferreira em quarto na etapa de hoje | AutoSport

João Ferreira terminou a terceira etapa do Abu-Dhabi Desert Challenge na 4ª posição na categoria de Protótipos Ligeiros (T3). Partindo bem atrás, fruto dos problemas sentidos na etapa de ontem, Ferreira conseguiu impor o seu ritmo, ultrapassar diversos concorrentes e terminar com o quarto melhor tempo do dia, o que o fez ascender a 9.ª posição da Geral, entre os inscritos no W2RC: “Apesar de termos feito uma etapa limpa de erros e problemas, acabámos por ser ligeiramente prejudicados pela nossa ordem de partida, fruto dos problemas que sentimos ontem.

Faz parte das corridas e da aprendizagem e felizmente amanhã já não teremos a mesma situação para enfrentar. O Filipe Palmeiro fez um trabalho de navegação fantástico e estamos prontos para continuar a recuperar posições na Geral, ambicionando entrar se possível na luta pelos triunfos em etapas”, explicou o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno.

Para amanhã estão agendados 308 quilómetros cronometrados, numa especial que volta a começar e terminar no bivouac localizado em QASR Al Sarab, num total de 457km totais. Recorde-se que o W2RC é composto por cinco eventos: Dakar Rally, Abu-Dhabi Desert Challenge que termina a 3 de Março, Sonora Rally (México de 22 a 28 de Abril), Desafio Ruta 40 (Argentina 26 de Agosto a 1 de Setembro) e Rallye du Maroc (Marrocos de 12 a 18 de Outubro).