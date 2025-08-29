W2RC 2025: três provas, três vencedores e um campeonato ao rubro
Do Dakar à savana, eis o balanço das primeiras rondas do Mundial de Rally-Raids, competição que até aqui teve três provas, três vencedores, num campeonato que está ao rubro nas três categorias. Agora segue-se a prova de Portugal. Faltam cerca de três semanas…
Três continentes, três heróis: resumo do arranque do Mundial de Rally-Raid
O Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) de 2025 já percorreu cenários icónicos: os desertos da Arábia Saudita, as dunas dos Emirados Árabes Unidos e as pistas rápidas da África do Sul. Três provas, três vencedores diferentes e um campeonato em aberto, marcado por estreias históricas, acidentes que mudaram o rumo da corrida e a consolidação de novos protagonistas.
Dakar: vitória inédita para Al Rajhi
Nunca esquecendo que estamos a referir somente os concorrentes inscritos no W2RC, o arranque em janeiro, no Dakar, ficou marcado pelo triunfo caseiro de Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), que venceu pela primeira vez o Dakar e liderou o campeonato no imediato. Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) surpreendeu com um segundo lugar na estreia, enquanto Nasser Al Attiyah (Dacia Sandrider), campeão em título, ficou apenas em quarto. Os abandonos de Sébastien Loeb e Carlos Sainz ditaram o abandono precoce de duas figuras maiores da competição.
Na Challenger, o argentino Nicolás Cavigliasso, acompanhado pela mulher Valentina Pertegarini, impôs-se pela primeira vez no Dakar, à frente do português Gonçalo Guerreiro. Nos SSV, a bandeira portuguesa brilhou com Alexandre Pinto a conquistar a vitória e a liderança do campeonato, numa prova onde a americana Sara Price se destacou ao vencer seis etapas apesar dos problemas mecânicos.
Abu Dhabi: Akeel entra na história, Al Attiyah regressa ao comando
Menos de dois meses depois, o Abu Dhabi Desert Challenge devolveu o protagonismo a Al Attiyah, que somou a sua quinta vitória no evento e reassumiu a liderança do campeonato. Lucas Moraes e Seth Quintero, ambos em Toyota, completaram o pódio.
Nos Challenger, a saudita Dania Akeel escreveu história ao ser a primeira mulher a vencer uma ronda do W2RC. O domínio da BBR Motorsport foi absoluto, com Pau Navarro e Yasir Seaidan a fecharem o pódio. Já Cavigliasso, apesar de um acidente, amealhou pontos suficientes para manter-se na frente do campeonato.
Entre os SSV, Enrico Gaspari conquistou a sua primeira vitória, enquanto Alexandre Pinto segurava a liderança da geral com o terceiro lugar.
África do Sul: festa caseira para Lategan
Em maio, o South African Safari Rally consagrou o herói local Henk Lategan, que conquistou a sua primeira vitória no W2RC. O sul-africano foi seguido por Loeb, de regresso ao pódio, e por Moraes, que somou consistência à classificação. Al Attiyah, penalizado em 15 minutos por falhar um “waypoint”, não foi além do nono posto, mas manteve a liderança do campeonato.
Na Challenger, o argentino David Zille estreou-se a vencer, liderando a dobradinha da BBR Motorsport com Cavigliasso em segundo. O polaco Adam Kuś assinou o seu primeiro pódio.
Nos SSV, Mário Franco estreou-se da melhor forma, triunfando logo na primeira participação. Alexandre Pinto, apesar de problemas mecânicos, terminou em terceiro e ainda reforçou a liderança do campeonato.
Classificações após três rondas
No Mundial FIA de Rally-Raid, Al Attiyah segue na frente com 114 pontos, pressionado por Lategan (94) e Moraes (89). Entre construtores, a Toyota Gazoo Racing lidera destacada com 311 pontos, bem à frente da Dacia (219).
Na Challenger, Cavigliasso mantém a dianteira com 147 pontos, seguido de Navarro (116) e Akeel (98). Nos SSV, Alexandre Pinto reforça a liderança com 168 pontos, contra os 149 de Gaspari.
Já nos Quads, categoria ainda com apenas duas rondas realizadas, o francês Gaëtan Martinez e o lituano Antanas Kanopkinas partilham a liderança, ambos com 45 pontos.
Cronologia mais detalhada do W2RC 2025 (Rondas 1-3)
Dakar (Arábia Saudita) – Ronda 1
Carros (FIA):Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) conquista a sua primeira vitória no Dakar e assume a liderança do campeonato.
Toyota Gazoo Racing vence na categoria de construtores.
Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) faz uma entrada notável, terminando em segundo lugar no Dakar e subindo para segundo no campeonato.
Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) termina em 4º lugar no Dakar, com o seu novo Dacia Sandrider, e fica em 3º no campeonato.
Sébastien Loeb e Carlos Sainz sofrem acidentes e abandonam o rali.
Challenger (FIA):Nicolas Cavigliasso (BBR) vence o Dakar na classe, ao lado da sua esposa Valentina Pertegarini.
SSV (FIA):Alexandre Pinto (Old Friends Rally) assume a liderança na classe.
Sara Price (Can-Am Factory) demonstra grande potencial com seis vitórias de etapa, apesar dos problemas mecânicos.
Abu Dhabi Desert Challenge, prova 2
Carros (FIA):Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) conquista a sua 5ª vitória no evento, dando à Dacia o seu segundo triunfo em três corridas.
Al Attiyah assume a liderança do campeonato, com 23 pontos de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi, que teve problemas mecânicos.
Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) e Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) completam o pódio, alcançando os seus melhores resultados no W2RC.
Toyota Gazoo Racing mantém a liderança no campeonato de construtores.
Eryk Goczał e Sébastien Loeb abandonam a prova.
Challenger (FIA):Dania Akeel (BBR Motorsport) faz história como a primeira mulher a vencer uma ronda do W2RC.
Pau Navarro e Yasir Seaidan (ambos BBR Motorsport) completam um pódio dominado pela BBR.
Nicolás Cavigliasso mantém a liderança do campeonato, apesar de ter terminado em 7º lugar na prova.
SSV (FIA):Enrico Gaspari (MMP) conquista a sua primeira vitória na classe.
Alexandre Pinto (Old Friends Rally Team) mantém a liderança do campeonato.
Safari Rali da África do Sul, prova 3
Carros (FIA):Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) conquista a sua primeira vitória no W2RC em casa, na África do Sul, após uma emocionante disputa com Sébastien Loeb.
Lategan sobe de quinto para segundo lugar no campeonato.
Nasser Al Attiyah, apesar de ter vencido duas etapas e ser o líder do campeonato, termina em 9º na geral devido a uma penalidade de 15 minutos por um “waypoint” perdido, somando apenas 18 pontos. Ele mantém a liderança do campeonato com 114 pontos.
Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) completa o pódio, consolidando o seu lugar no top 3 do campeonato.
Yazeed Al Rajhi, que não participou após um acidente no Dakar, cai para quinto no campeonato.
Toyota Gazoo Racing aumenta a sua liderança no campeonato de construtores sobre a Dacia.
Challenger (FIA):David Zille (BBR Motorsport) conquista a sua primeira vitória, liderando uma dobradinha argentina para a BBR Motorsport, com Nicolás Cavigliasso em segundo.
Nicolás Cavigliasso aumenta a sua margem na liderança do campeonato.
Pau Navarro e Dania Akeel, ambos da BBR Motorsport, completam o pódio provisório do campeonato.
SSV (FIA):Mário Franco (Francosport) celebra a sua vitória de estreia na classe.
Alexandre Pinto (Old Friends Rally Team) defende a sua liderança no campeonato, aumentando a sua vantagem para 19 pontos sobre Enrico Gaspari.
Principais concorrentes (W2RC 2025)
Pilotos Carros (FIA):
Nasser Al Attiyah (Qatar): Piloto da Dacia Sandriders. Tricampeão mundial e figura dominante. Teve um início de Dakar difícil (4º lugar), mas venceu o Abu Dhabi Desert Challenge e recuperou a liderança do campeonato. Apesar de uma penalização na África do Sul, manteve-se no topo.
Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita): Piloto da Overdrive Racing. Conquistou a sua primeira vitória no Dakar e assumiu a liderança do campeonato inicialmente. Enfrentou problemas mecânicos em Abu Dhabi e não participou na África do Sul devido a um acidente, perdendo a liderança.
Henk Lategan (África do Sul): Piloto da Toyota Gazoo Racing. Entrou de forma notável no campeonato, com um segundo lugar no Dakar e uma vitória histórica em casa, na África do Sul. Ascendeu rapidamente ao segundo lugar do campeonato.
Lucas Moraes (Brasil): Piloto da Toyota Gazoo Racing. Teve um bom desempenho, com pódios consecutivos em Abu Dhabi (2º) e África do Sul (3º), consolidando a sua posição no top 3 do campeonato.
Sébastien Loeb (França): Piloto da The Dacia Sandriders. Sofreu um acidente no Dakar e abandonou em Abu Dhabi, não conseguindo repetir as suas performances anteriores. Terminou em segundo na África do Sul, mas a sua seca de vitórias no W2RC continua.
Carlos Sainz (Espanha): Piloto da Ford M-Sport. Sofreu um acidente no Dakar e não pontuou. Terminou fora do pódio na África do Sul.
Seth Quintero (EUA): Piloto da Toyota Gazoo Racing. Conseguiu um terceiro lugar em Abu Dhabi, igualando o seu melhor resultado no W2RC.
Mattias Ekstrom (Suécia): Piloto da Ford M-Sport. Terminou no pódio do Dakar, mas encontra-se em 4º lugar no campeonato de construtores.
Mitch Guthrie (EUA): Piloto da Ford M-Sport. Terminou em 5º no Dakar e entrou no top 5 em Abu Dhabi, contribuindo para a posição da Ford nos construtores.
Juan Cruz Yacopini (Argentina): Piloto da Toyota. Terminou em 4º lugar em Abu Dhabi.
João Ferreira (Portugal): Piloto da X-raid Mini JCW. Conseguiu um sexto lugar em Abu Dhabi.
Nani Roma (Espanha): Piloto da Ford M-Sport. Terminou em sexto na África do Sul.
Pilotos Challenger (FIA):
Nicolas Cavigliasso (Argentina): Piloto da BBR Motorsport. Vencedor do Dakar na classe e líder do campeonato, apesar de ter tido um desempenho mediano em Abu Dhabi. Terminou em segundo na África do Sul e aumentou a sua liderança.
Dania Akeel (Arábia Saudita): Piloto da BBR Motorsport. Fez história ao ser a primeira mulher a vencer uma ronda do W2RC em Abu Dhabi. Subiu para o terceiro lugar no campeonato.
Pau Navarro (Espanha): Piloto da BBR Motorsport. Terminou em segundo em Abu Dhabi e em sexto na África do Sul, mantendo-se em segundo no campeonato.
David Zille (Argentina): Piloto da BBR Motorsport. Conquistou a sua primeira vitória no W2RC na África do Sul, liderando uma dobradinha da BBR.
Gonçalo Guerreiro (Portugal): Piloto da Red Bull Off-Road Junior Team. Estreante no campeonato, ocupava o 2º lugar após o Dakar.
Corbin Leaverton (EUA): Piloto da Red Bull Off-Road Junior Team. Estreante no campeonato, ocupa o 4º lugar após o Dakar.
Yasir Seaidan (Arábia Saudita): Piloto da BBR Motorsport. Terminou em terceiro em Abu Dhabi.
Abdulaziz Al Kuwari (Qatar): Piloto da Nasser Racing. No top 10 do Dakar.
Khalifa Al Attiyah (Qatar): Piloto da Nasser Racing. No top 10 do Dakar e em 4º na África do Sul.
Eduard Pons (Espanha): Piloto da Nasser Racing Team. Terminou em quinto em Abu Dhabi.
Puck Klaassen (África do Sul): Piloto da G Rally Team. Terminou em 8º em Abu Dhabi e na África do Sul.
Adam Kuś (Polónia): Piloto da Akpol Recykling Team. Conquistou o seu primeiro pódio em 3º na África do Sul.
Pilotos SSV (FIA):
Alexandre Pinto (Portugal): Piloto da Old Friends Rally Team. Lidera o campeonato desde o Dakar e manteve a liderança após Abu Dhabi e África do Sul, apesar de problemas mecânicos.
Enrico Gaspari (Itália): Piloto da TH-Trucks / MMP. Conquistou a sua primeira vitória em Abu Dhabi e subiu para segundo no campeonato.
Michele Cinotto (Itália): Piloto da Xtreme Plus Polaris / CST Xtreme Plus Polaris. Terminou em segundo em Abu Dhabi e na África do Sul, subindo para terceiro no campeonato.
Sara Price (EUA): Piloto da Can-Am Factory. Estreante no campeonato, mostrou um forte desempenho no Dakar com seis vitórias de etapa, apesar dos problemas.
Mário Franco (Portugal): Piloto da Francosport. Vencedor de estreia na classe na África do Sul.
Claude Fournier (França): O “avô” do W2RC, com 73 anos. Terminou perto do pódio em Abu Dhabi.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI