V Baja TT Dehesa Extremadura: Triunfos luso-espanhóis | AutoSport

Numa prova com muitos concorrentes lusos, os vencedores foram Mário Patrão (Motos), Félix Macías e José Luís Conde (Toyota Hilux), nos autos, num evento em que o espanhol chegou ao topo mesmo na última etapa, num final emocionante de corrida.

Numa prova marcada pelas altas temperaturas, Edgar Condenso e António Serranos (Ford Ranger) começaram por vencer prólogo, na frente do futuro vencedor da prova com João Ferreira e João Serôdio (Toyota Hilux) terceiros na frente de Nuno Madeira e Felipe Serra (Ford Ranger).



Na SS2, Luís Recuenco/Sérgio Peinado (Mini) foi o mais rápido na frente de Victor Grasa (Maverick X3) e André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger). Com estes resultado, Victor Grasa passava para a frente da prova, 19.5s na frente de André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger). Com muitos altos e baixos entre os concorrentes lusos, o jovem Francisco Barreto com Carlos Silva ao lado na Nissan Navara, subiram para sexto a 3m53.1s da frente.

No Setor Seletivo seguinte, o terceiro, grande prestação do jovem João Ferreira, que com David Monteiro ao lado na Toyota Hilux Overdrive, venceram a tirada. André Amaral foi sexto, mas isso foi suficiente para ascender à liderança da prova, já que o anterior líder, Victor Grasa, perdeu cinco minutos.



Nesta altura, após a SS3, o português liderava com 20.8s de avanço para Víctor Grasa, com João Ferreira a 1m00.5s. Luís Recuenco era sexto a 3m19.2s, Francisco Barreto, oitavo a 4m01s. Nesta altura já tinha havido abandonos entre a comitiva lusa e vários muito atrasados.

A SS4 foi neutralizada, pelo que tudo se decidiu no derradeiro SS, o quinto, e aí, as coisas correram mal a André Amaral, que perdeu quase cinco minutos, abrindo espaço à recuperação de Félix Macias, que venceu a prova com 1m28.2s de avanço para o português.



João Ferreira fez novamente uma bela prova com a Toyota Hilux e a sua juventude e menor experiência notam-se cada vez menos. Terminou na quarta posição a 3m51.6s do vencedor.



Quinto posto para Henrique Silva/Henrique Damásio (Mini Paceman), que terminaram a 4:01.3s da frente, oitavo lugar para Francisco Barreto/Carlos Silva (Nissan Navara), a 5:03.4s, na frente de Luis Jesús Recuenco/Sergio Peinado (Mini). Edgar Condenso/António Serrano (Ford Ranger) fizeram história ao vencer um prólogo pela primeira vez na sua carreira.



Joel Marrazes e José Motaco (Nissan Navara) venceram o T2. Destaque ainda para o regresso às corridas de Fernando Barreiros, quinze dias após o acidente que obrigou a equipa a abandonar a Baja de Loulé. Conseguiu chegar ao fim na Isuzu D-Max T2, sendo 3º classificado na Taça Ibérica.