Uso de relógios proibido no Mundial de Rally-Raid FIA em 2023 | AutoSport

As duplas pilotos/navegador vão ser impedidos de usar relógios de qualquer tipo quando competirem no Mundial de Rally-Raid FIA a partir da próxima época, 2023. O novo regulamento aborda o problema colocado pela cada vez maior disponibilidade de relógios ‘inteligentes’ equipados com sistemas de navegação GPS.

Muitos deles têm o mesmo aspeto de um relógio normal, e para que os Comissários Técnicos da FIA não se tenham de tornar especialistas de relógios, foi acordado que serão pura e simplesmente proibidos.

Além disso, a utilização de telemóveis foi clarificada. Antes de fazer uma chamada para a equipa enquanto os concorrentes se encontram no Setor Seletivo, os concorrentes devem primeiro fazer uma chamada para o controlo do rali de modo a comunicar qualquer problema, com quaisquer novas chamadas a ter que ser feitas do exterior de um carro enquanto parado num Setor Seletivo.