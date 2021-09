TT: Tiago Reis termina Baja Itália em segundo | AutoSport

Grande resultados para as hostes lusas com o segundo lugar de Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux) na Baja Itália, uma prova ganha pelo saudita Yazeed al Rajhi (Toyota Hilux), com 3m03s de avanço para a dupla lusa.

Os portugueses estiveram em grande nesta prova já que o lituano Benediktas Vanagas terminou no lugar mais baixo do pódio, ele que tem a seu lado na Toyota Hilux, outro português, Filipe Palmeiro, que ficaram 7m43s atrás de Tiago Reis.

Alexandre e Pedro Ré (BRP Can am Maverick) foram sétimos da geral, numa prova em que Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR Proto), que chegaram a ser sétimos da geral, perderam posições perto do fim da prova, e caíram para fora do top 10, terminando em 13º.

Filipe Nascimento e Paulo Torres, no seu Buggy PRK Sport 002, terminaram no 18º da geral.

A prova de Tiago Reis e Valter Cardoso foi muito consistente, pois logo no prólogo foram segundos, deixando antever uma boa Baja Itália, o que confirmaram. Voltaram a alcançar o segundo tempo no SS1 e no no segundo dia começaram bem, a recuperar tempo a Yazeed al Rajhi. Terminaram a SS2 em terceiro, dilatando a vantagem sobre os terceiros classificados da geral, terminando confortavelmente na segunda posição, frente de… Filipe Palmeiro.