TT: Tiago Reis em segundo na Baja Itália | AutoSport

O saudita Yazeed al Rajhi (Toyota Hilux) lidera a Baja Itália ao cabo do primeiro dia de prova, num evento em que os portugueses têm estado em bom plano, especialmente Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux), que são segundos da geral a 3m25.4s. Depois de terem sido segundos no prólogo, voltaram a alcançar o segundo tempo na SS1, e já hoje começaram o dia a recuperar 14 segundos para o líder da prova, Yazeed al Rajhi.

Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR Proto) são sétimos da geral a 10m36.5s, com Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick) a fechar o top 10, distando 12m44.7s da frente.

Filipe Nascimento e Paulo Torres, no seu Buggy PRK Sport 002, são 18º da geral a 29.46.4s do líder.