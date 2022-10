TT, Rali da Andaluzia: João Ferreira abandonou | AutoSport

Não correu nada bem o dia de hoje no Rali da Andaluzia. Depois do quinto lugar no prólogo, um acidente na segunda parte do Setor Seletivo de hoje deixou fora de prova a dupla da ARC Sport, João Ferreira e David Monteiro, e o Mini JCW Rally muito danificado. A dupla ficou bem, mas o carro nem por isso: “Sempre dissemos que encarávamos esta temporada como aprendizagem. Mesmo tendo atingido os objetivos, e conquistado títulos importantes, nunca mudámos a forma como abordávamos cada quilómetro de prova.

Hoje, no decorrer da etapa 1B do Andalucia Rally tivemos um acidente que resultou em danos importantes no nosso MINI JCW e que nos deixam fora de prova.

Acima de tudo, e porque isso é o mais importante, tanto o David como eu estamos bem. Este tipo de incidentes de corrida fazem parte do percurso de quem luta todos os dias por evoluir, diria que faz parte do processo de evolução.

Agora, em conjunto com a ARC Sport e X-Raid vamos avaliar o carro e decidir o que fazer para o próximo desafio! Certamente iremos voltar mais fortes, e mais experientes! Obrigado a todos pelo apoio”, escreveu o piloto nas redes sociais. Com a Baja Portalegre 500 a poucos dias de distância, fica por saber se o carro é recuperável até lá, algo que só se saberá nos próximos dias.