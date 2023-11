TT: Península Ibérica será rampa de lançamento para o Apache APH-01 híbrido | AutoSport

A Apache Automotive estreou na passada Baja Portalegre 500 o primeiro veículo T3 híbrido, que resulta das alterações regulamentares da FIA para o todo-o-terreno, em parceria com a estrutura portuguesa Sports & You.

O Apache APH-01 passou por Portalegre para a primeira ‘prova de fogo’ competitiva, tendo aos comandos o piloto Mathieu Serradori, navegado por Loic Minaudier, que já tinha rodado mais de 5.000 km em testes.

Com um motor de três cilindros de 150 kW (204 cv) acoplado a um motor elétrico de 50 kW (68 cv), o piloto tem a possibilidade de usar a energia armazenada durante a travagem, bem como vários mapas de utilização de energia. O Apache APH-01 pretende ser um projeto aliciante para pilotos e equipas-clientes na nova categoria T3U – protótipos ligeiros com potência híbrida ou elétrica a partir do início da época de 2024 – do mundial de rally raid.

Benoît Nogier, diretor comercial e marketing da Apache Automotive, sublinhou ao AutoSport que o objetivo é participar no Dakar 2024 com o APH-01 e, até chegar a essa altura, mostrar ao mundo a capacidade do veículo, muito focado em pilotos jovens no TT, especialmente na Península Ibérica.

Fruto de ter o cockpit completamente tapado, também é mais confortável do que os normais T3. No entanto, é na sustentabilidade que assenta muito este projeto. Um sistema híbrido avançado, que utiliza ainda uma segunda geração de biocombustíveis e fibra de linho na maior parte dos componentes da carroçaria. O objetivo da Apache é reduzir em 20 por cento o consumo de combustível.

José Pedro Fontes explicou-nos que este projeto é um regresso da Sports & You ao todo-o-terreno, um mercado importante e onde têm marcado presença “de forma indireta com o Miguel Barbosa, é um mercado que nos interessa. Vejo neste projeto um potencial muito grande, tendo em conta o potencial da performance do carro, mas também pelo lado da sustentabilidade ambiental, que é importante no desporto e para nós liderarmos essa mudança”.

A participação conjunta entre a Apache e a Sports & You foi prevista para a prova de Portalegre, mas “depois disso temos de ver o que podemos fazer”, salientou José Pedro Fontes, garantindo ainda que “é fundamental voltar a uma modalidade importante na Península Ibérica e de uma forma diferente. Com algo novo, numa categoria nova com um projeto de fábrica”.

Benoît Nogier tinha-nos explicado que sendo fundamental o projeto investir na Península Ibérica, onde estão concentrados fortes campeonato de TT, era importante encontrar um parceiro forte com um conhecimento profundo do mercado ibérico. A Sports & You é o parceiro certo, afirmou o responsável da Apache, “porque tem uma perceção 360 graus do desporto motorizado, quer da parte desportiva, quer comercial e comunicacional”. José Pedro Fontes salientou que a estrutura “não quer aumentar a dimensão do negócio, queremos diversificar e melhorar a nossa organização com foco no cliente”. Para já, Portugal e Espanha deverão servir de “rampa de lançamento” deste projeto, reforça José Pedro Fontes, “mas depois, que equipa não gostaria de fazer o Dakar?”.

O “fazer diferente” era importante para a estrutura portuguesa e por isso estavam “à espera de algo diferente no todo-o-terreno”, confirmou o responsável da Sports & You. “Vemos neste projeto o que andamos a estudar há três anos, agora vamos ver é se o carro tem a performance e se vai ao encontro de como nós também trabalhamos”.

Recordamos que a Sports & You revelou recentemente em Portugal o novo Opel Corsa-e Rally com as cores da Total Energies, o veículo elétrico de ralis desenvolvido pela marca germânica e cujo ADAC Opel e-Rally Cup é um indiscutível sucesso na Alemanha pela terceira época consecutiva, depois da estreia em 2021.

É importante para o TT mundial aparecerem projetos que possam ser competitivos, não apenas na categoria maior, e ao mesmo tempo com foco na sustentabilidade. E foi esse primeiro passo que deu a Apache em parceria com a Sports & You em Portalegre.