TT, Pedro Dias da Silva: “estamos prontos para este desafio europeu” | AutoSport

A PRK SPORT Rally Team esteve no passado fim-de-semana em solo espanhol a disputar a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira ronda da Taça da Europa de Todo-Terreno (Bajas). Com 7 duplas inscritas e boas exibições, a equipa sediada em Tomar conseguiu subir ao pódio à Geral, uma vez que Pedro Dias da Silva e Vitor Jesus, aos comandos de um Volkswagen Amarok, alcançaram o terceiro lugar na prova espanhola.

Na prova espanhola, a PRK Sport Rally Team contou com as participações das duplas Pedro Dias da Silva/Vitor Jesus (Volkswagen Amarok), Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto), Daniel Alonso/AdrianPerez (Ford Ranger), Filipe Nascimento/João Serôdio (DPR BY PRK SPORT), Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can-Am Maverick X3), Mike Braun/Ivo Querido (Porsche Cayene Proto) e José Faria/José Janela (Ford Ranger).

“Enquanto chefe de equipa e piloto da PRK Sport Rally Team só posso estar satisfeito com o trabalho desenvolvido por todos os que alinharam nesta aventura. Pessoalmente, estou naturalmente satisfeito com o resultado que demonstra que estamos com um bom andamento e prontos para este desafio europeu. Em termos gerais, e apesar de alguns azares, os nossos pilotos demonstraram um excelente andamento, com destaque especial para o Daniel Alonso que liderou a prova e venceu a Qualifying Stage, para o Edgar Condenso que chegou a rodar em posições de pódio e ao Mike Braun que triunfou na categoria Open”, destacou Pedro Dias da Silva.

O próximo desafio da equipa da cidade dos templários é a Baja TT Oeste de Portugal, que se disputa já no próximo fim-de-semana na zona de Torres Vedras, a norte de Lisboa.