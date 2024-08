TT: Nani Roma satisfeito com prestação da Ford Raptor T1+

“Não foi uma prova fácil. É uma zona militar com muitos buracos. Temos de estar sempre atentos por causa dos cruzamentos quase a cada 50 metros, o que também nos permitiu trabalhar bem com o Álex… Foi um fim de semana positivo”, disse Roma.

A primeira amostra parece ser animadora, com a Raptor T1+ a conseguir superar a concorrência. No entanto, e como era de esperar numa máquina nova, há pormenores a melhorar e a retificar, para chegar ao Dakar prontos para o desafio:

Nani Roma completou os primeiros 411 quilómetros de competição com o Ford Raptor T1+, que será um dos carros de destaque no próximo Rali Dakar. Apesar de ter sido o mais rápido na Baja Hungria, não é considerada uma vitória oficial porque o veículo tem especificações técnicas que só serão válidas a partir de janeiro de 2025. Roma sublinhou que, apesar de ter feito muitos testes, esta prova foi um primeiro contacto real com a competição, onde as condições são mais exigentes do que num teste.

