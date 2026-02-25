TT: Maria Luís Gameiro no Rallye TT Guadalajara

Depois da exigência extrema do Dakar, Maria Luís Gameiro regressa à competição europeia para disputar o XI Rallye TT Guadalajara – Villa de Cifuentes, prova inaugural do Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT) 2026, agendada para 6 e 7 de março, na província de Guadalajara.

A piloto do Team Motivo JCB inicia uma nova fase da temporada com uma alteração significativa: terá a seu lado Bárbara Pereira, jovem navegadora de 23 anos com experiência em provas de Todo-o-Terreno da FNM. Esta será a primeira vez que a dupla compete junta, num rali que marca igualmente o regresso de Maria Luís Gameiro às provas de Rally TT, formato em que não participava há cerca de dois anos.

A competição espanhola, com base logística em Cifuentes, apresenta um percurso total de aproximadamente 447 quilómetros, dos quais 363 cronometrados. O traçado combina zonas rápidas e sinuosas com troços mais técnicos e degradados, onde a navegação e a gestão de ritmo serão determinantes. Em caso de chuva, a lama e os regueiros típicos da região poderão acrescentar dificuldades acrescidas.

O programa desportivo arranca com uma super-especial de seis quilómetros, destinada apenas a definir a ordem de partida. No sábado disputam-se três sectores seletivos: o primeiro com cerca de 123 quilómetros, seguido de um segundo de aproximadamente 118 quilómetros, antes da assistência intermédia que antecede o terceiro e último troço, também com cerca de 118 quilómetros.

Após a maratona do Dakar, esta Baja obriga a uma abordagem distinta, mais intensa e precisa, concentrada em apenas dois dias de prova.

Antecipando o desafio, Maria Luís Gameiro explicou:

“Depois do Dakar, voltar a competir numa Baja é quase mudar de modalidade dentro do todo-o-terreno. Aqui tudo acontece muito rápido e não há margem para erros nem para uma gestão tão conservadora. Temos de entrar logo fortes e muito concentradas desde o primeiro quilómetro.”

Sobre a nova parceria, destacou:

“Nesta prova vou ter uma nova navegadora. A Bárbara Pereira vai acompanhar-me pela primeira vez, mas tenho absoluta confiança nas suas capacidades. Já tem alguma experiência em provas de TT e o seu entusiasmo e paixão serão os ingredientes extra nesta nova parceria que tenho a certeza será bem-sucedida. Esta é a primeira vez que uma dupla feminina portuguesa alinha numa prova do CERTT, e, adicionalmente, na categoria Ultimate. Espero que ambas possamos desfrutar do momento e que esta seja uma oportunidade para ambas num ano de desafios um pouco diferentes dos do ano passado.”

A piloto explicou ainda a opção por iniciar a época em Espanha:

“Gostava de ter iniciado o programa de 2026 em Portugal, mas, dado o curto espaço de tempo pós-Dakar, uma semana faz toda a diferença e só para Espanha teremos o carro preparado.”

Quanto aos objetivos, sublinhou:

“O objetivo passa por ganhar quilómetros competitivos, consolidar o trabalho da equipa e começar o ano com boas sensações. Mais do que o resultado absoluto, queremos sair de Espanha com confiança e consistência para o resto da época. Contudo, não vou esconder que um lugar cimeiro é algo pelo qual não vou deixar de lutar.”

A prova em Guadalajara surge, assim, como o primeiro teste europeu da temporada, num ano em que consistência e evolução continuam a orientar o percurso competitivo da piloto portuguesa.