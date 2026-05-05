TT: Maria Luís Gameiro em Cuenca no arranque da Taça da Europa de Bajas

Maria Luís Gameiro disputa no próximo fim de semana a Baja TT Cuenca 2026, prova realizada entre os dias 8 e 10 de maio em Espanha. Trata-se da primeira vez que a prova integra o calendário da FIA European Baja Cup. Com 140 inscritos de vários países, o evento organizado pelo Club Cuenca Motor 4×4 ganha uma dimensão internacional de destaque.

Maria Luís Gameiro compete ao volante do MINI JCW T1+, tendo ao seu lado a navegadora espanhola Rosa Romero, num regresso da dupla que partilhou momentos marcantes no Dakar 2026. A participação surge poucas semanas após uma prova em Marrocos, o Carta Rallye, como parte de um intenso programa desportivo traçado para este ano pela piloto de Cascais.

O programa competitivo em Cuenca arranca na sexta-feira, 8 de maio, com um prólogo de 10,20 km. No sábado, 9 de maio, disputa-se a Etapa 1, a mais exigente do evento, com 271,17 km cronometrados divididos em dois setores seletivos: SS1 com 170,08 km e SS2 com 101,09 km. O domingo, 10 de maio, encerra a prova com a Etapa 2, composta por um único setor seletivo (SS3) de 108,50 km. No total, a competição soma 389,87 km contra o cronómetro, num itinerário global de 525,18 km, integralmente disputados em pistas de terra.

Maria Luís Gameiro fez a antevisão da prova realçando o pouco tempo de descanso e a diversidade de desafios que tem encontrado:

“Uma semana e pouco depois do Carta Rallye, não houve muito tempo para descansar, mas apenas para recuperar e tentar manter a forma para mais um desafio… Estamos preparadas para esta prova e, acima de tudo, com muita vontade de abrir mais um capítulo. Serão dois dias desafiantes, com uma exigência muito diferente da que enfrentei em Marrocos. Depois das dunas, os rápidos troços de terra… Esta diversidade de desafios é exatamente o que procuro para continuar a minha evolução e ganhar cada vez mais experiência. O nosso foco está em fazer o melhor, conseguir lugares de destaque, mas, acima de tudo, estar cada vez mais preparada no mais variado tipo de pisos e com uma concorrência muito diferente e heterogénea.