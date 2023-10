TT: Luís Caseiro e Paulo Fernandes campeões da Taça Yamaha YXZ 1000R 2023 | AutoSport

Luís Caseiro e Paulo Fernandes são os novos campeões da Taça Yamaha YXZ 1000R 2023 que cumpriu na Baja Oeste de Portugal a sua quarta e derradeira jornada da temporada.

A competição organizada pela Escuderia de Castelo Branco, que se realizou este fim-de-semana, teve como grandes vencedores na Classe Open a dupla formada por Luís Caseiro e João Azeiteiro e na Classe Stock o piloto Paulo Fernandes, sendo que este último vai representar Portugal na YXZ1000R European Cup SuperFinale que se realiza na Baja Portalegre 500 no final do mês de outubro.

Nesta quarta etapa da competição destinada ao modelo YXZ 1000R da Yamaha e realizada a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mais uma vez a disputa pelos primeiros lugares foi muito animada. No entanto, o piloto Paulo Fernandes destacou-se e foi o mais rápido dos concorrentes da Taça Yamaha YXZ 1000R em todos os setores seletivos disputados seguido de Luís Caseiro e por fim Diogo Marujo que, acompanhado de Octávio Martins, foi o segundo classificado da Classe Stock nesta prova.

Para Paulo Fernandes esta vitória é um marco importante: “estou muito satisfeito por conquistar o título de Campeão da Classe Stock da Taça Yamaha. É um sentimento bom. Podia ter dado um pouco mais na corrida, mas alguns adversários não me deixaram passar. No entanto, consegui uma boa classificação e estou feliz. A Taça Yamaha é sem dúvida uma aposta ganha e conseguimos chegar ao fim de todas as corridas bem classificados por isso o balanço final é muito positivo”, referiu o piloto.

A Baja Portalegre 500 vai ser pela quarta vez o palco de mais uma empolgante edição da YXZ1000R European Cup SuperFinale e da YXZ1000R European Challenge. Estas competições lançadas pela YAMAHA Motor Europa vão reunir em Portalegre pilotos dos diversos países europeus onde a competição se realiza. A última jornada do CNTT 2023, que se realiza já nos próximos dias 27 a 29 de outubro, será sem dúvida a melhor forma de encerrar mais uma brilhante temporada desta competição destinada aos modelos YXZ1000R da Yamaha.

Classificações após a 4ª etapa da Taça Yamaha YXZ1000R

Classe Open: 1º Luís Caseiro 90 pontos; 2º Miguel Carvalho/António Reis, 25; 3º Mário Franco/Sara Diogo 25; 4º Joaquim Salero, 16; 5º Vitor Domingos, 13.

Classe Stock: 1º Paulo Fernandes 100 pontos; 2º Diogo Marujo 40.