TT: Lourenço Rosa tenta o BRX Hunter T1+ | AutoSport

Lourenço Rosa vendeu a sua Toyota Hilux T1+ a Francisco Barreto, que já correu com ela no fim de semana passado em Itália, e o piloto a BP Ultimate Adventure Team está agora a tentar correr com um dos novos BRX Hunter T1+, o que seria uma bela adição para o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, mais que não seja pela variedade de carros. Vamos ver o que acontece nos próximos tempos, o segredo é a alma do negócio.