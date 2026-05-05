TT: João Ramos inicia caminhada na Taça Europeia de Bajas, em Cuenca

A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal alinha na Baja TT Cuenca 2026, agendada para 8 a 10 de maio, com João Ramos e Pedro Ré a bordo da Toyota Hilux T1+. A participação marca o arranque do programa europeu da equipa na FIA European Baja Cup e assinala o regresso de João Ramos a Cuenca dez anos depois da sua última presença, em 2016, no contexto da Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Com Jorge Carvalho a competir no Rali de Portugal na mesma data, João Ramos conta com o regresso do seu antigo navegador, Pedro Ré. A dupla chega a Cuenca após a participação na Baja TT Montes Alentejanos, num evento que reúne 140 inscritos e que integra pela primeira vez o calendário internacional da FIA European Baja Cup. O percurso inclui um prólogo de 10,20 km na sexta-feira, uma etapa de 271,17 km no sábado, dividida em dois setores seletivos, SS1 com 170,08 km e SS2 com 101,09 km, e uma segunda etapa de 108,50 km no domingo com o SS3.

A organização confirmou que 60% do traçado será novo em comparação com edições anteriores, com o objetivo de tornar o evento mais lento e técnico. Para a equipa portuguesa, este arranque da campanha europeia é encarado como uma oportunidade para medir forças num pelotão competitivo e dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento da Toyota Hilux T1+, num contexto onde a consistência e a gestão de ritmo poderão ser determinantes.

João Ramos, sobre o regresso a Cuenca e as características do percurso:

“Tenho boas memórias de Cuenca, onde competi em 2016, e recordo-me de ter gostado bastante das características do percurso. A organização confirmou que o traçado será 60% novo em comparação com os anos anteriores, com o objetivo claro de tornar o evento mais lento e técnico, pelo que fica a expectativa sobre o enquadramento dessas novas características com o perfil da nossa Hilux T1+.”

“Esta é uma competição muito importante para nós, porque é aqui que se inicia a Taça Europeia de Bajas da FIA. Será o foco do nosso programa e este é o primeiro passo. Estará inserido também o Campeonato de Espanha e haverá certamente adversários muito fortes na competição espanhola, mas a prioridade será medir forças com quem está na taça europeia e definir a nossa estratégia em função disso.”

Sobre a abordagem competitiva, Ramos aposta numa estratégia ponderada:

“Como sempre, entro para lutar pela vitória. Esse espírito nunca muda. Mas, ao mesmo tempo, é essencial gerir o ritmo de acordo com os principais adversários na Taça e adaptar a nossa abordagem a cada dia. Queremos encontrar o equilíbrio certo entre atacar e preservar um bom resultado. Temos trabalhado de forma intensa no desenvolvimento da nossa Hilux T1+, afinando pormenores que nos permitirão ser mais competitivos e regulares. Queremos sair de Cuenca com quilómetros, confiança e, sobretudo, um bom resultado.”