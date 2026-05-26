W2RC: João Ferreira assume liderança do Desafío Ruta 40 após etapa tática na Argentina

Por José Luís Abreu

O piloto português João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro aos comandos de uma Toyota Hilux, ascendeu à liderança da classificação geral absoluta do Desafío Ruta 40. O piloto de Leiria concluiu a segunda etapa na quarta posição, um resultado estratégico que lhe permitiu destronar o jovem polaco Eryk Goczał do topo da tabela da prova argentina, que cumpre a terceira ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC).

Após dois dias de competição na América do Sul, João Ferreira comanda um quarteto dominador de viaturas Toyota, dispondo de uma vantagem tangencial de escassos 9 segundos sobre o norte-americano Seth Quintero.

O sul-africano Saood Variawa ocupa o terceiro posto, a 1 minuto e 39 segundos do líder, seguido por Henk Lategan no quarto lugar.

ℹ️🚗 FERREIRA LEADER VIRTUEL DU DESAFIO RUTA 40 YPF | ULTIMATE Cinquième du classement général au départ de la spéciale, Joao Ferreira qui est pour le moment le plus rapide en piste au km 66, est virtuellement le nouveau leader de la course. Le Portugais dispose à ce stade de… pic.twitter.com/R27KZ247k7 — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) May 26, 2026

Recuperação notável após furos na tirada de abertura

A ascensão do piloto luso ao comando da prova ganha relevo após os contratempos sofridos na primeira etapa, ganha por Eryk Goczał. No dia de abertura, Ferreira enfrentou dois furos logo nos quilómetros iniciais do setor seletivo, sendo forçado a impor um ritmo forte para recuperar até à quinta posição da tirada.

Já na segunda etapa, ganha pelo catari Nasser Al Attiyah (Dacia) — que bateu Saood Variawa por 21 segundos —, o piloto português geriu o andamento de forma ideal: “Correu tudo perfeitamente, sem qualquer problema ao longo da etapa. Conseguimos impor um bom ritmo desde o início e até chegámos a liderar durante parte do dia, mas acabámos por terminar em quarto. Ainda assim, o mais importante é assumirmos a liderança da Geral nesta fase da prova”, destacou João Ferreira.

Eye to eye with the desert. 🏜️ Saood Variawa and François Cazalet facing the Argentinian wilderness head-on, aboard their Toyota Hilux IMT EVO. 🎥 A.S.O. | @horaciocabilla#W2RC #DesafioRuta40 #FIA pic.twitter.com/Xs5wMN55HF — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) May 26, 2026

Posição de partida ideal para o desafio das dunas de Nihuil

A terceira etapa da prova argentina promete ser um dos momentos decisivos da competição. O percurso iniciar-se-á pelo leito pedregoso de um rio seco, antes de infletir em direção às célebres e temidas dunas de Nihuil, em Mendoza, o principal cordão de dunas de todo o rali. Após a travessia na areia, os concorrentes enfrentarão mais rios secos de características técnicas e trilhos montanhosos de estilo tradicional.

Face às dificuldades de navegação esperadas nas areias argentinas, o comandante da prova vê com bons olhos a sua ordem de arranque para a tirada: “Amanhã teremos uma etapa de dunas e partir da quarta posição acaba por ser bastante positivo, porque pode dar-nos algumas vantagens na navegação e na gestão da corrida”, concluiu o piloto de Leiria.

Nas restantes categorias, destaque ainda para o português Alexandre Pinto (Challenger), que somou a quinta vitória consecutiva em especiais no campeonato para manter o comando da classe, enquanto Jeremías González Ferioli lidera nos SSV e Rokas Baciuška comanda a categoria Stock.

Alexandre Pinto (Taurus T3 Max) tem agora 10m34s de avanço para Matthias Walkner (Taurus T3 Max) com P. Klaasen (KTM X-Bow) em terceiro a 14m09s da frente. José Nogueira e Arcélio Couto (BRP Can am Maverick R) são quintos dos SSV.