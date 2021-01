TT: Jenson Button junta-se ao Extreme E

Com uma lista de super estrelas envolvidas, o campeonato Extreme E promete muito. Agora é a vez de Jenson Button se associar a este projeto.

O ex-piloto e campeão de F1 irá entrar com a sua própria equipa e irá ser piloto o que implica um novo desafio desportivo para o britânico, que depois da F1 já correu no endurance e nos Super GT.

Alejandro Agag, Fundador e CEO da Extreme E, disse: “Estou entusiasmado por receber outro nome importante no mundo dos desportos motorizados como Jenson Button. É um dos piloto mais populares no ramo e o Extreme E dar-lhe-á a oportunidade de viver uma das suas paixões de longa data, de competir ao mais alto nível em corridas todo-o-terreno.

“Jenson, ao lado dos seus pares, dará mais peso à nossa missão de sensibilização para a crise climática global, ao mesmo tempo que fará aquilo que amamos – competir. Vai ser fantástico ver os maiores nomes do desporto automóvel na linha de partida na Arábia Saudita em Abril – vai ser uma forma incrível de entretenimento, mas com uma mensagem forte e com um propósito em todo o nosso planeta”.

Jenson Button, fundador da JBXE, disse: “Estou ao mesmo tempo encantado e orgulhoso de anunciar a entrada no Campeonato inaugural Extreme E da JBXE . Apanhei o gosto do off-road há alguns anos, o que me levou a entrar com a minha própria equipa em algumas corridas, incluindo a Mint 400 e até a Baja 1000, e adorei! Foi por volta da mesma altura que ouvi falar pela primeira vez dos planos para o Extreme E que segui com grande interesse e o que Alejandro Agag, Ali Russell e a equipa conseguiram criar é nada menos do que incrível, e graças a eles e aos nossos parceiros Apater Capital e Pipt conseguimos fazer parte dele.”

“No Extreme E criaram um produto que irá oferecer corridas e entretenimento de primeira classe aos fãs, mas que também serve para realçar o impacto das alterações climáticas. Enquanto competiremos, naturalmente, para ganhar na pista, como coletivo trabalharemos também para maximizar a consciência enquanto corremos em locais que foram danificados ou afetados pelas alterações climáticas ao longo dos anos.

“Em pista, tenho o prazer de dizer que há alguns adversários de classe mundial com quem se pode correr roda com roda e o Extreme E é o primeiro do mundo que vemos uma verdadeira igualdade com os condutores masculinos e femininos, tanto como colegas de equipa como como adversários em pista.”

“A esse respeito, ainda tenho a excitante tarefa de nomear e anunciar o meu co-piloto o que terá lugar nas próximas semanas e, em seguida, todo o foco se voltará para a corrida de abertura na Arábia Saudita”.

O Extreme E, a partir de Abril de 2021, verá SUV elétricos a competir em ambientes extremos em todo o mundo que já foram danificados ou afetados por questões climáticas e ambientais. A viagem global de cinco corridas destaca o impacto das alterações climáticas e da interferência humana em alguns dos locais mais remotos do mundo e promove a adoção de veículos elétricos na busca de um futuro com menos carbono para o planeta.