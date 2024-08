TT: Fernando Barreiros em bom plano na Baja Hungria

O vice-campeão da FIA European Cup for Cross-Country Bajas da Categoria T2 em 2023 e atual campeão ibérico enfrenta hoje o derradeiro setor seletivo da Baja da Hungria com 159 km.

Fernando Barreiros com o apoio do experiente navegador Rui António concluiu já noite dentro a jornada inaugural da 21.ª edição da Baja Hungria 2024, terceira etapa da FIA European Baja Cup onde, aos comandos de uma Isuzu D-Max, o piloto de Loures lidera a Categoria Stock. Desportivamente a prova arrancou com um prólogo composto por 8,7 km, seguindo-se dois setores seletivos de 122 km cronometrados.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI