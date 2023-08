TT: Fernando Barreiros disputa Cierzo Rally Zaragoza | AutoSport

Fernando Barreiros, navegado por Carlos Silva, vai disputar nos dias 1 e 2 de setembro o Cierzo Rally Zaragoza, competição do Campeonato de Espanha de Rally Todo-o-Terreno que é também pontuável para a Taça Ibérica, competição onde o piloto luta pela revalidação do título conquistado na Categoria T2 em 2022.

O atual campeão ibérico na Categoria T2 avança para esta jornada espanhola muito focado na revalidação do título ibérico somando por vitórias as duas provas já disputadas: a Baja TT Norte de Portugal e a Baja Dehesa Extremadura.

Para a disputa desta etapa espanhola da Taça Ibérica o consagrado Carlos Silva regressa ao banco do lado direito da Isuzu D-Max T2: “Correr em Espanha tem sido muito frequente nos últimos anos e felizmente com muitos bons resultados, inclusive já ganhamos esta prova em 2021. O Carlos Silva já me acompanhou em muitas dessas ocasiões e dispomos de uma máquina que ele conhece muito bem. Vamos apostados em lutar pelo melhor resultado possível e se alcançarmos a vitória ficaremos seguramente numa excelente posição para a revalidação do título que era um dos objetivos para esta temporada”, refere o piloto da Isuzu D-Max preparada e assistida pela Prolama.

O Cierzo Rally Zaragoza realiza-se 1 e 2 de setembro tendo a cidade espanhola de Saragoça como centro nevrálgico. O evento terá início na sexta-feira dia 1 com um prólogo de 19 seguindo-se a cerimónia de partida. No sábado serão disputados três setores seletivos, um com 148 km e dois com 104 km, num total de 375 km cronometrados.