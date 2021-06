TT: Extreme E cancela rondas sul americanas | AutoSport

As últimas duas rondas da nova competição elétrica de Todo o Terreno foram canceladas. As provas marcadas para Brasil e Argentina devem ser substituídas por outros eventos, talvez na Escócia, mas ainda sem confirmação.

Brasil deveria receber a competição entre 23 e 24 de Outubro e Argentina entre 11 e 12 de Dezembro, mas devido à pandemia de COVID-19 essas visitas só deverão acontecer na segunda época do Extreme E.

“Temos estado a acompanhar de perto a situação de todos os locais do Extreme E durante 2021 e optámos por tomar esta decisão preventiva sobre as corridas na América do Sul este ano”, disse o fundador e CEO do Extreme E, Alejandro Agag. “Como uma nova competição e a embarcar na nossa época de abertura, a nossa prioridade é ter um calendário de eventos de cinco corridas que sejam seguros e responsáveis para os nossos participantes, parceiros e demais, para viajar e participar. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve, embora os atuais conselhos e restrições de viagem também não nos tenham permitido visitar antecipadamente as zonas das corrida para realizar as visitas de reconhecimento necessárias, que são especialmente vitais devido à natureza remota das nossas operações”.

Este anuncio calha no mesmo dia em que a McLaren confirmou a sua participação nesta competição a partir de 2022.