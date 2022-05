TT Europeu de Bajas/Rally Offroad Greece: vitória de Henrique Silva, três duplas lusas no pódio | AutoSport

Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Proto 350) da Cattiva Sport, venceram a Baja Rally Offroad Greece na frente de Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) com Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V230TD) outra dupla da Cattiva Sport, no lugar mais baixo do pódio.

Depois do terceiro lugar no prólogo (SS1), Henrique Silva venceu a SS2 e a SS3, construindo uma boa liderança, levando-a até ao final numa prova em que os portugueses deram cartas.

Mais informação quando possível.

Classificação

1º Henrique Silva/Henrique Damásio Mercedes Proto 350

2º PedroDias Da Silva/ Victor Jesus Vw Amarok

3º Alexandre Franco / Rui Franco Mercedes V230td