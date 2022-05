TT Europeu de Bajas/Rally Offroad Greece: Henrique Silva na frente, três duplas lusas no pódio | AutoSport

Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Proto 350) da Cattiva Sport, lideram a Baja Rally Offroad Greece ao cabo do SS3m com um avanço de 2m22.9s para outra dupla portuguesa, Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (VW Amarok) com Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V230TD) outra dupla da Cattiva Sport, no lugar mais baixo do pódio provisório a 5:56.2 da frente. Os líderes do T3 são Ricardo Ramilo/Javier Lopez (Can Am Maverick) a 6:35.4 da frente com Vladislav Velkov/Georgiev Iliyan (Can Am Maverick) na frente dos SSV. Edgar Condenso/Soraia Chambel (Ford M0 EXR 05 Proto) caíram para o 13º lugar enquanto Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick) rodam no 22º lugar como terceiros dos T3.

Depois do terceiro lugar no prólogo (SS1), Henrique Silva venceu a SS2 e a SS3, construindo uma boa liderança. Amanhã realizam-se os dois derradeiros setores seletivos, numa prova com três duplas lusas nos três primeiros lugares

Classificação após SS03

1º Henrique Silva/Henrique Damásio Mercedes Proto 350 03:26:34.9 T1.1

2º Dias Da Silva Pedro/ Victor Jesus Vw Amarok 02:22.9 T1.1

3º Alexandre Franco / Rui Franco Mercedes V230td 05:56.2 T1.1

4º Ramilo Ricardo/Lopez Javier F. Canam Maverick 06:35.4 T3

5º Velkov Vladislav/Iliyan Georgiev Canam Maverick 08:52.8 Ssv

6º Navarro Santiago/Sola’ Terradellas Marc Canam Maverick 09:11.3 T3

7º Maluszynski Michal/Kurzeja Lukasz Mini John Cooper Works Rally 09:28.5 T1.1

8º Bialkowski Tomasz/Baskiewicz Dariusz Polaris Rzr Pro Xp 09:51.8 T4

9º Ventura Amerigo/Brun Mirko Yamaha Yxz1000r 11:56.4 T4

10º Graczyk Marcin/Mikula Grzegorz Canam Maverick 13:41.8 Ssv

13º Edgar Condenso/Soraia Chambel Ford Mo Exr05 Proto 17:08.1 T1.1

22º Filipe Nascimento/João Serôdio Can Am Maverick 26:56.5 T3