TT, entrevista a João Franco: “o meu pai dizia que com a T1 teria de aprender a conduzir de novo, e tem razão…” | AutoSport

João Franco realizou no passado fim de semana a sua primeira experiência competitiva com um T1, um Mercedes Benz Cattiva Proto X, naquele que foi o seu ‘batismo’ no T1.

É só o primeiro passo para o que se espera seja o futuro imediato da sua carreira no T1, depois de algum tempo no T2. Esta passagem para o T1 é uma nova etapa na sua carreira, uma clara evolução: “sinto-me bastante agradecido a todos os meus patrocinadores que permitiram que me fosse possível dar este ‘salto’ começou por dizer o jovem piloto filho de Alexandre Franco, que correu pela primeira vez com o Mercedes Proto em Espanha no T1, mundo completamente diferente face à T2 que está habituado: “Sim o Rally TT Jaén Mar de Olivos foi encarado como uma prova de aprendizagem, devido à diferença entre a Nissan e a Mercedes ser enorme em todos os aspetos”, disse João Franco, que muito naturalmente teve de mudar muita coisa: “para já o ‘chip’ ainda se encontra em fase de mudança, claro que já consegui perceber um pouco mais a Mercedes, perceber o que ela pode fazer e até onde pode ir, mesmo ainda estando longe de explorar os limites do carro…” disse, explicando depois melhor o que encarou: “A Mercedes não tem nada a ver com a Nissan T2.

A Mercedes passa em todas as curvas bastante mais rápido e a transmitir maior segurança. Por exemplo, na Nissan tínhamos de ter cuidado nos ganchos para o carro não ficar em duas rodas, a Mercedes vai a fundo praticamente até à curva e quando lá chegamos, puxamos o travão de mão sem ter medo do carro se colocar em duas rodas, porque não levanta nenhuma.

Outra grande diferença que notei é que na Nissan qualquer vala era demolidora enquanto na Mercedes passa a maior parte das valas a fundo…”, disse João Franco, que ainda assim tem de aprender os limites do carro: “Sim muda tudo, o meu pai costumava dizer que no momento que passasse para o T1 teria de aprender a conduzir de novo, e eu hoje digo que ele tem razão por ser um carro diferente em todos os aspetos do que o que estava habituado. Curiosamente, quanto às notas, pelo que percebi, até agora são as mesmas que eu e o Pedro (Inácio) já usávamos mas passam muito mais rápido”!”, disse.

Em Espanha, correu com o seu tio Rui Franco ao lado para o ajudar na transição, mas o futuro é com o Pedro Inácio ao lado: “Sim decidimos que por questões de adaptação a primeira corrida iria fazer com o meu tio para me ensinar mais acerca do carro, nas próximas corridas já irei estar junto do Pedro novamente”, explicou.

Pela frente, tem agora um percurso que comtempla provas em Portugal e Espanha: “Este ano decidimos fazer um misto de provas diferentes. Fizemos Olivos como primeira de seguida iremos fazer a mítica Baja Aragon, depois a ‘nossa’ Baja Oeste e depois iremos terminar na Baja TT de Zuera”, disse, revelando o que são os seus objetivos para este ano: “Este ano tencionamos acima de tudo aprender e divertirmo-nos, mas claro que iremos fazer o nosso melhor em todas as provas por um bom resultado…”