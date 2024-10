TT de competiÃ§Ã£o nasceu hÃ¡ 47 anos: tudo comeÃ§ou em Portalegre

Foi em Abril de 1987, no então chamado Rali Maratona de Portalegre – Finicisa, que se deu o pontapé de saída para as competições de todo-o-terreno em Portugal. Sem nunca deixar o seu berço, a menina dos olhos de José Megre não mais parou de crescer e evoluir, sendo justamente considerada a prova rainha da modalidade e uma das mais participadas de todo o calendário nacional e internacional – chegando em várias edições a juntar mais de 700 concorrentes! Verdadeiro motor de um campeonato que chegou a ser considerado o melhor do mundo, Portalegre mantém ainda hoje um carisma que nem mesmo a mundialista Baja 1000 parece capaz de igualar. Ponto de partida para muitas carreiras, foi o palco de alguns dos mais épicos duelos da história da modalidade, de vencedores e campeões imprevisíveis, de banhos de lágrimas, de champanhe e também de verdadeiros dilúvios! Desde a primeira hora, foi também a mais acarinha pelo público e a preferida dos concorrentes. Muitos deles ainda hoje afirmam: «Se é em Portalegre, então tudo pode acontecer!» E assim acontece, ininterruptamente, já lá vão 37 anos…