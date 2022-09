TT, Baja Polónia: João Ferreira/David Monteiro Campeões da Europa | AutoSport

João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) terminaram a Baja Polónia no segundo lugar na frente de Michal Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally) e com isso tornaram-se nos novos Campeões da Europa de Todo o Terreno Bajas.

SS3: João Ferreira lidera prova

João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) venceram a SS3 e bateram K. Hołowczyc/Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) por 10m07s e com isso assumiram a liderança da Baja Polónia, no que à Taça da Europa de Bajas diz respeito, com 27.2s de avanço para o veterano polaco.

Michal Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally) foram terceiros na SS3, a 18,58s da dupla lusa, e na geral estão agora a 19m36.9s dos portugueses.

Ventura/Brun (Yamaha YXZ 1000R) lideram o T4, são quartos da geral, têm seis minutos de avanço para os segundos classificados enquanto Filipe Nascimento/João Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3) assumiram a liderança do T3, 10m29.2 na frente de Segura/Lopez (Can-Am Maverick X3), anteriores líderes. A prova termina amanhã com mais dois SS de 30.7 Km cada.

SS2: João Ferreira em 2º e na frente de Michal Małuszyński

K. Hołowczyc/Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) voltaram a vencer, agora na SS2, na Baja Polónia e com isso estenderam a sua liderança da prova, mas nas contas que verdadeiramente interessam aos portugueses, João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) foram segundos na SS2, 54 segundos na frente de Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally), o que significa que na classificação geral são agora segundos com 38.9s de avanço para os polacos que com eles lutam pelo triunfo na Taça da Europa de TT Bajas.

Ventura/Brun (Yamaha YXZ 1000R) lideram o T4, são quartos da geral, enquanto o T3 é agora liderado por Segura/Lopez (Can-Am Maverick X3) 1m37.9s na frente de Filipe Nascimento/João Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3).

SS1: João Ferreira começa em quarto

K. Hołowczyc/Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) foram os mais rápidos no SS1 da baja Polónia, prova da Taça Europeia de Bajas. com um registo de 4:48.5 bateram B. Vanagas/Sikk (Toyota Hilux) por 1.4s com a dupla que luta com João Ferreira e David Monteiro pelo triunfo na competição, Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally) em terceiro a 8.8. Seguiram-se João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) a 23.9s, com o melhor dos SSV, T4, Kuś/Pasek (BRP Can-Am Maverick) logo a seguir. Filipe Nascimento/João Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3) foram os melhores do T3, 14.3s na frente dos seus mais diretos adversários.