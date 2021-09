TT: Baja Itália com várias equipas portuguesas | AutoSport

Está na estrada a Baja Itália, oitava prova da Taça do Mundo FIA e 4ª da Taça da Europa FIA de Bajas, (10-12 setembro) com oShakedown e a Cerimónia de Partida (13h00). A secção competitiva arranca com a Qualifying Stage/ SS1 de Meduna(7,55 km; 13h30), seguindo-se a SS2 Dignano (74,94 km;17h00).

No sábado as equipas sairão do Parque Fechado às 6h00, tendo pela frente um mesmo Sector Selectivo dividido em duas secções (Pasch, com 12,4 km, e Dignano, com 79,91 km) intercaladas por uma neutralização, a repetir por três vezes: a primeira a partir das08h00,a segunda das 12h00 e a final pelas 16h00. A prova terminará no pódio com a entrega de prémios (20h00). Nota: horas em Itália, mais 1 hora do que em Portugal Continental.

São várias as duplas portuguesas presentes, mas não só. Filipe Palmeiro corre, como habitualmente, ao lado de Beneditkas Vanagas (Toyota Hilux), na South Racing, Alexandre/Pedro Ré levam novamente o seu BRP Can Am Maverick, com o Campeão Nacional de Todo-Terreno 2019 e atual líder do CPTT 2021, Tiago Reis, também a marcar presença: “É muito bom poder voltar à competição. Será uma experiência totalmente nova, o que me permitirá acumular mais experiência ao volante da Toyota Hilux. Esta é a segunda prova internacional em que participamos esta temporada e esperamos que isso traga frutos para os nossos objetivos internos, num campeonato que terminará com três provas praticamente consecutivas, todas disputadas no mês de outubro”, afirmou o piloto famalicense, que nesta prova contará com o suporte técnico da Overdrive Racing.

Também a PRK Sport Rally Team continua périplo europeu. Depois da Baja Aragón, na vizinha Espanha, e das participações nas Bajas da Hungria e da Polónia, no leste Europeu, o PRK Sport Rally Team encontra-se agora em Itália, para participar na jornada simultaneamente pontuável para Taça do Mundo e Taça da Europa FIA de Bajas e que arranca já esta sexta-feira. Os representantes lusos nesta que é a penúltima prova da época de 2021 em ambas as categorias serão Pedro Dias da Silva/José Janela, na pick-up Ford EXR05 (nº 219), e Filipe Nascimento / Paulo Torres, aos comandos de umBuggy PRK 002 (nº 304), criação da equipa nabantina.

Líder da formação lusa, o empresário / piloto volta a apontar a um bom resultado, que compense a inesperada menor prestação na baja polaca, onde várias vicissitudes impediu os representantes da equipa de alcançar os objetivos inicialmente definidos: “De facto, queremos nesta jornada italiana, não só assegurar um bom resultado, algo que está perfeitamente ao nosso alcance mas se nos escapou na Polónia, como continuar a nossa aprendizagem nestes ambientes internacionais, medindo forças com os melhores representantes de cada país e da própria Taça do Mundo.~

“Desta feita, iremos aqui contar com duas duplas, eu e José Janela, na categoria Auto, e o Filipe Nascimento acompanhado pelo Paulo Torres nos Buggies. Neste processo internacional continuamos, também, a preparar-nos a nossa Baja Portalegre 500, que é simultaneamente a última prova destas duas Taças da FIA.É um palco onde, em face do nosso maior conhecimento e experiência no terreno, o PRK Sport Rally Team pretende lutar pelas melhores posições”, acrescentou.