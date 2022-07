TT, Baja Aragon, João Dias: “discutir o triunfo com o Dani Sordo apimentou esta vitória” | AutoSport

Quem fez uma grande prova foram João Dias/João Miranda (Can-Am Maverick X3), que venceram o T3. Lideravam no final do SS1, caíram para segundos no final do segundo, pouco mais de um minuto atrás de Dani Sordo/Candido Carrera (Can Am Maverick) mas no SS3 tiveram uma prestação fantástica, deixaram os segundos classificados no T3 a mais de minuto e meio, e com isso terminaram a prova com mais de dois minutos de avanço sobre o espanhol, piloto do WRC, que nesta prova se estreou no TT.