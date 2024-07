TT, Baja Aragon: enorme contingente português

Realiza-se no próximo fim de semana a Baja Aragon, prova do Campeonato de Espanha de Ralis TT mas também a contar para o Campeonato do Mundo de Bajas, num evento que tem como base a cidade aragonesa de Teruel e que conta com um imenso contingente português.

A prova arranca esta sexta-feira, esperando-se três dias de muita competição, mas também de muito calor, prevendo-se temperaturas acima dos 35 graus para todo o fim de semana.

Esta edição de 2024 da Baja Aragón, está na estrada entre Sexta-feira (26 de Julho) e Domingo (28 de Julho), conta com duas etapas que totalizam pouco mais de 500 quilómetros ao cronómetro (com ligações serão mais de 800), antecedidas pelo Prólogo de 7,57 Km e que marca o início das hostilidades, na tarde de Sexta-feira, e que servirá a para alinhar as equipa para a etapa de arranque.

João Ferreira e Filipe Palmeiro estão de regresso à Taça do Mundo de Bajas, para participar na Baja Aragon, uma das provas mais importantes do calendário de todo-o-terreno no Mundo, são cabeças de cartas, num evento que recebe, entre outros alguns dos melhores pilotos de TT da atualidade como

Yazeed al Rajhi, Rokas Baciuska, Guillaume de Mevius, todos em Toyota Hilux Overdrive, Mathieu Serradoro (Century CR7-T) Nasser al Attiyah num Taurus T3 Max para não perder mão antes do Dacia e muitos outros nomes conhecidos do Dakar.

Quanto aos portugueses, eis a lista, nove T1, treze 13 e quatro T4. Nem todos duplas lusas, há vários navegadores lusos e pilotos estrangeiros.

201 João Ferreira E Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus)

208 João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux Overdrive T1+)

209 Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus)

212 João Lourenço/Jorge Monteiro (Mitsubishi Racing Lancer)

213 Jose Manuel Rogeira/Paulo Jorge Capela (Ford Ranger T1)

14 Maria Gameiro/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Plus)

220 César Sequeira/Tânia Sequeira (Mercedes 350 Slc) T1

222 Hugo Raposo/Rafael Lutas (Nissan Proto X) T1

223 Joao Franco/Vasco Franco (Mercedes V230 Td)

303 João Dias/João Miranda (Ot3 Fia S) T31 Santag Racing

311 Rui Carneiro/Ola Floene (Ot3 G-Rally) T3

313 Otavio Batista/Joao Re (Can Am Maverick X3) T3.1 Santag Racing

315 Cristiano Batista/Fausto Mota (Ot3 G Rally) Santag Racing T3.1

317 Rui Farinha/Rui Pita (Brp Can-Am Chg Maverick X3) Santag Racing T3.1

320 Paulo Rodrigues/Gonçalo Reis (Can Am Maverick X3) T3.1

323 Mário Franco/Rui Franco (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) T3.1

325 Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick X3) T3.1

328 Nuno Madeira/Nelson Ramos (Can-Am Chg Maverick X3) T3.1

329 Amandio/André Lopes (Mmp T3 Rally-Raid) T3.1

331 Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) T3

333 Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) T3

339 Daniel Silva/Gonçalo Magalhaes (Taurus T3 Max) T3

407 Ruben Rodrigues/Rui Paulo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) T4

410 Gonçalo Guerreiro/Jose Sá Pires (Polaris Rzr Pro R Sport) T4

411 Carlos Sanzhez/Bernardo Ferreira (Brp Can-Am T4 Xrs Turbo Rr) T4

412 Filipe Lopes/Fabio Dos Santos (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) T4