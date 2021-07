TT: Baja Aragon com mais de uma dezena de portugueses | AutoSport

Foi hoje apresentada a Baja Espana Aragon Trofeo Avatel, que se irá realizar entre 22 e 24 de julho. Existem algumas novidades, num percurso que terá dois setores seletivos que perfazem 580 quilómetros. A prova conta para a Taça do Mundo de Cross Country, e será a primeira vez que um veículo 100% elétrico irá competir na Baja Espanha.

Como sempre, há uma legião de portugueses que vão participar na prova, entre eles João Ramos (Toyota Hilux), Alejandro Martins (Mini) regressa depois do seu acidente na Baja Loulé, que o deixou com algumas mazelas físicas, Paulo Rui Ferreira e João Ferreira, pai e filho, em duas Toyota Hilux, a PRK Sport Rally Team de Pedro Dias da Silva terá quatro carros, provavelmente para o ’chefe’, Pedro Dias da Silva, Edgar Condenso, Michael Braun, e ainda outro que para já desconhecemos.

Fernando Barreiros também marca presença, enquanto nos SSV FIA, Rui Carneiro, e em estreia, Rui Oliveira com o Fausto Mota, vindos das motos, que se vão estrear num Can-Am, tendo em vista a sua possível participação no próximo Dakar.