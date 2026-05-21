Troféu Polaris RZR no Raid TT Ferraria: 14 equipas presentes

Depois de um arranque extremamente animado na Baja TT Norte de Portugal,prova que contou com a participação de doze equipas, o número de pilotos inscritos na segunda jornada da competição destinada aos Polaris RZR, oTHClothes Raid TT Ferraria, subiu agora para catorze e a prova organizada pelo Clube Ferraria em pistas de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião promete ser também muito disputada.

O Troféu Polaris RZR 2026,disputado sob a égide da FMP Federação de Motociclismo de Portugala parcom o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, viu a prova de abertura ser ganha pela duplaAfonso Oliveira/Daniel Jordão, equipa que se sagrou ainda vencedora da classificação geral da competição nortenha e onde o piloto triunfou ainda na classificação Júnior.Ao pódio final desta primeira jornada subiram ainda as duplas Nélson Saramago/João Charrua e Miguel Cardoso/André Tita, numa corrida por onde passaram ainda pelas primeiras posições as formações Tiago Guerreiro/Carlos Paulino, Gonçalo Guerra/André Lopes e Roberto Borrego/Domingos Cunha.

Para além das equipas já citadas o THClothes Raid TT Ferraria contará ainda com a participação de Sérgio Vaz e Alexandre Silva, os dois primeiros classificados da edição de 2025 do Troféu Polaris RZR, pilotos que serão navegados por Humberto Valadas e José Galveias. Juntam-se a estas equipas as duplas Pedro Antunes/Nuno Batalha, Pedro Pinha/Joaquim Dias, Adelino Oliveira/Ezequiel Fragoso e as formações estreantes José Pereira/Sérgio Morato, Paulo Duarte/Sérgio Cerveira e Ludgero Domingos/Jacinto Furtado.

“Estamos extremamente satisfeitos com a forma como o troféu arrancou na sua primeira prova, superando as expectativas iniciais e demonstrando um enorme potencial desde o primeiro momento. Acreditamos firmemente que esta competição tem todas as condições para crescer e consolidar-se como uma referência de destaque dentro do setor, promovendo não só a excelência desportiva, mas também o desenvolvimento e a visibilidade de todos os envolvidos”, refere Miriam Torres, Marketing Manager da Polaris.

O THClothes Raid Ferraria 2026 será composto por um prólogo e duas etapas, iniciando-se na manhã de sexta-feira, dia 22 de maio, com as verificações administrativas e técnicas. Da parte da tarde a competição arranca um prólogo que terásete quilómetros cronometrados. A primeira etapa, com um total de 194 quilómetros, disputa-se no sábado, 23 de maio, sendo posteriormente repetida no domingo, 24 de maio. A prova terá um total de 395 km cronometrados.

Classificação do Troféu Polaris 2026 (após uma prova:

1º Afonso Oliveira, 25 pontos; 2º Nelson Saramago,20; 3º Miguel Cardoso, 16; 4º Sérgio Vaz, 13; 5º Luís Marchante, 11; 6º Rui Abreu, 10.