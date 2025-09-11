Troféu Polaris RZR na Baja TT Sharish Gin: 11 equipas na penúltima prova do ano

O Troféu Polaris RZR 2025 está de regresso após a habitual pausa de verão do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, disputando a sua quarta e penúltima etapa na Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão. Estão inscritas 11 equipas que, como sempre, prometem uma animada luta pelas primeiras posições.

A liderança é ocupada por Sérgio Vaz, o vencedor da Baja Castelo Branco, piloto que contabiliza 54 pontos, mais cinco que Alexandre Silva que ocupa a 2ª posição. As posições seguintes são ocupadas por dois pilotos que já venceram corridas este ano: João Dias, vencedor no Raid Ferraria, regista 45 pontos, enquanto Pedro Antunes vencedor da prova de abertura, a Baja TT Montes Alentejanos, é o 4º classificado com 41 pontos. Estes quatro pilotos serão navegados respetivamente por Fábio Pires, Rui Cascalho, Mário Ourives e Nuno Batalha.

De registar o regresso ao Troféu Polaris de Hélder Rodrigues, ex-campeão do mundo moto e de Arnaldo Monteiro, vencedor desta competição em 2024. O primeiro irá disputar a prova a solo enquanto o segundo será navegado por Farinha Duarte.

A prova alentejana, organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, terá ainda a competir nesta jornada do Troféu Polaris RZR 2025 as formações Nelson Saramago/João Charrua, Claúdio Cardoso/Bernardo Martins, Luis Serrado/Humberto Valadas e Miguel Cardoso/André Tita. Em estreia, nesta temporada,Rui Abreu regressa ao Troféu Polaris tendo novamente a seu lado Gonçalo Guedes.

A 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão 2025 inicia-se ao início da tarde de sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km. A competição terá um total de 523,87km, 301,6 km dos quais cronometrados. O percurso divide-se em duas etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais três setores seletivos, dois de 89,75 km a disputar no sábado. O terceiro e derradeiro setor seletivo de 116,39 km vai-se disputar no domingo.

Classificação após três jornadas:

1º Sérgio Vaz, 54 pontos; 2º João Dias e Alexandre Silva; 45; 4º Pedro Antunes, 41; 5º Arnaldo Monteiro, 30; 6º Nelson Saramago 28; 7º Claúdio Cardoso, 21; 8º Gil Ferreira, Mauro Gomes e Luis Serrado, 17; 11º Celso Cardoso, 13; 12º Luis Marchante, 10; 13º Hélder Rodrigues e Teo Gallart, 7; 15º Tiago Guerreiro, João Conde, e Wilson Galo, 0.