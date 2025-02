Troféu Polaris RZR arranca na Baja TT Montes Alentejanos

Depois do sucesso da edição de 2024, que marcou o regresso do Troféu Polaris RZR às competições nacionais no âmbito do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno,a competição destinada aos Polaris RZR regressa agora na Baja TT Montes Alentejanos para uma primeira jornada de 2025 que promete ser extremamente animada e que traz consigo muitas novidades. A lista de inscritos é cada vez mais extensa e reúne 13 equipas na prova que se disputa de 14 a 16 de fevereiro, tendo a cidade de Beja como centro nevrálgico.

À chamada não vão faltar a quase totalidade de pilotos que disputaram o Troféu Polaris RZR em 2024, com destaque para os que subiram ao pódio no final da temporada: Arnaldo Monteiro com Farinha Duarte, Alexandre Silva com Rui Cascalho e Sérgio Vaz com Fábio Pires.

No capítulo das novidades destaque para três pilotos de enorme valia. O ex-campeão do mundo moto Hélder Rodrigues, Luis Portela Morais e Pedro Antunes. Três pilotos que ambicionam lutar pelas vitórias tanto no Troféu Polaris como na classificação absoluta do CNTT.

O Troféu Polaris RZR 2025 contará ainda com Tiago Guerreiro, vencedor da edição de 2019, que continuará a fazer dupla com Carlos Paulino, enquanto João Conde fará dupla com Humberto Valadas e Nelson Saramago mantém a aposta em João Charrua. João Dias, que se estreou na derradeira etapa do Troféu Polaris 2024 fará dupla com Mário Ourives. Luis Serrado volta a apresentar-se a solo, enquanto Mauro Silva será navegado por Pedro Figueiredo.Gil Ferreira será o quarto estreante e será acompanhado por João Rodrigues.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos arranca desportivamente no dia 14 de fevereiro com um prólogo totalmente novo com cerca de 10 km, que é secreto para todos os pilotos, localizado junto do Campo de Tiro na Herdade “Cabeça de Ferro”. Na sexta-feira à noite será realizada a fotografia de grupo de todos os concorrentes às 21 horas no pódio do evento, que fica localizado no Parque de Feiras e Exposições de Beja, onde decorrerá também a cerimónia de partida pelas 21h30. A competição terá um total de 420,78 km, 349,84 dos quais cronometrados, divididos por duas etapas cada uma das quais com um troço de 169,85 km, a disputar no sábado e no domingo.