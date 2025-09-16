Troféu Polaris RZR: Arnaldo Monteiro vence na Baja TT Sharish Gin

Quatro primeiros vão separados por oito pontos para derradeira jornada da competição da Polaris

A dupla campeã de 2024 Arnaldo Monteiro/Farinha Duarte foi a grande vencedora da quarta jornada do Troféu Polaris RZR, competição disputada na 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz Mourão a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

A prova alentejana organizada pela Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense disputou-se ao longo de três dias e contou com a participação de 11 equipas no Troféu Polaris RZR.Numa jornada muito movimentada em termos de classificação, a dupla vencedora conquistou ainda a vitória na Classe Stock do CNTT.

“O Pedro Antunes que vinha na frente teve azar e capotou. Já antes também o Hélder estava parado. Nós estávamos no lugar certo à hora certa e conseguimos fazer o nosso papel. Se esta prova nos corresse menos bem na Classe Stock já tínhamos projetado na próxima corrida vir com suspensões e mais preparados para irmos com mais “armas” para Portalegre. Tendo em conta que nos correu bem, aqui vamos permanecer e vamos tentar levar ‘o caneco’tanto da Classe como do Troféu, já que com este resultado estamos mais perto dos primeiros”.

À partida para o derradeiro dia de prova, Pedro Antunes e Hélder Rodrigues lideravam não apenas o Troféu Polaris RZR, mas também a classificação geral absoluta do CNTT.

A par da dupla vencedora, o pódio desta quarta jornada do Troféu Polaris RZR contou ainda as duplas Claúdio Cardoso/Bernardo Martins, e Alexandre Silva/Rui Cascalho.

Posições seguintes para Nelson Saramago navegado por João Charrua, com o parJoão Dias/Mário Ourives a terminar no 5º lugar. Luís Serrado/Humberto Valadas, Sérgio Vaz, navegado por Fábio Pires e o regressado Rui Abreu, a fazer dupla com Gonçalo Guedes encerraram a classificação. Para além de Pedro Antunes e Hélder Rodrigues, também Miguel Cardoso não logrou terminar a prova.

Na classificação após quatro provas os quatro primeiros classificados surgem separados por escassos 8 pontos. Matematicamente também os três pilotos que ocupam o 5º lugar podem ainda ser campeões na derradeira jornada que se disputa de 23 a 25 outubrona bp Ultimate Baja Portalegre 500.

Classificação após quatro jornadas:

1º Sérgio Vaz, 63 pontos; 2º Alexandre Silva; 61; 3º João Dias,56; 4º Arnaldo Monteiro, 55; 5º Pedro Antunes, Claúdio Cardoso e Nelson Saramago 41; 8º Luis Serrado, 27; 9º Gil Ferreira e Mauro Gomes, 17; 11º Celso Cardoso, 13; 12º Luis Marchante, 10; 13º Rui Abreu, 8; 14º Hélder Rodrigues e Teo Gallart, 7; 16º Tiago Guerreiro, João Conde, e Wilson Galo, 0.