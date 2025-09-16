Troféu Polaris RZR: Arnaldo Monteiro vence na Baja TT Sharish Gin
Quatro primeiros vão separados por oito pontos para derradeira jornada da competição da Polaris
A dupla campeã de 2024 Arnaldo Monteiro/Farinha Duarte foi a grande vencedora da quarta jornada do Troféu Polaris RZR, competição disputada na 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz Mourão a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.
A prova alentejana organizada pela Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense disputou-se ao longo de três dias e contou com a participação de 11 equipas no Troféu Polaris RZR.Numa jornada muito movimentada em termos de classificação, a dupla vencedora conquistou ainda a vitória na Classe Stock do CNTT.
“O Pedro Antunes que vinha na frente teve azar e capotou. Já antes também o Hélder estava parado. Nós estávamos no lugar certo à hora certa e conseguimos fazer o nosso papel. Se esta prova nos corresse menos bem na Classe Stock já tínhamos projetado na próxima corrida vir com suspensões e mais preparados para irmos com mais “armas” para Portalegre. Tendo em conta que nos correu bem, aqui vamos permanecer e vamos tentar levar ‘o caneco’tanto da Classe como do Troféu, já que com este resultado estamos mais perto dos primeiros”.
À partida para o derradeiro dia de prova, Pedro Antunes e Hélder Rodrigues lideravam não apenas o Troféu Polaris RZR, mas também a classificação geral absoluta do CNTT.
A par da dupla vencedora, o pódio desta quarta jornada do Troféu Polaris RZR contou ainda as duplas Claúdio Cardoso/Bernardo Martins, e Alexandre Silva/Rui Cascalho.
Posições seguintes para Nelson Saramago navegado por João Charrua, com o parJoão Dias/Mário Ourives a terminar no 5º lugar. Luís Serrado/Humberto Valadas, Sérgio Vaz, navegado por Fábio Pires e o regressado Rui Abreu, a fazer dupla com Gonçalo Guedes encerraram a classificação. Para além de Pedro Antunes e Hélder Rodrigues, também Miguel Cardoso não logrou terminar a prova.
Na classificação após quatro provas os quatro primeiros classificados surgem separados por escassos 8 pontos. Matematicamente também os três pilotos que ocupam o 5º lugar podem ainda ser campeões na derradeira jornada que se disputa de 23 a 25 outubrona bp Ultimate Baja Portalegre 500.
Classificação após quatro jornadas:
1º Sérgio Vaz, 63 pontos; 2º Alexandre Silva; 61; 3º João Dias,56; 4º Arnaldo Monteiro, 55; 5º Pedro Antunes, Claúdio Cardoso e Nelson Saramago 41; 8º Luis Serrado, 27; 9º Gil Ferreira e Mauro Gomes, 17; 11º Celso Cardoso, 13; 12º Luis Marchante, 10; 13º Rui Abreu, 8; 14º Hélder Rodrigues e Teo Gallart, 7; 16º Tiago Guerreiro, João Conde, e Wilson Galo, 0.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI