Triunfo português, Manuel Aires/Jérémy Warnia/Mickael Pisano/Jean Luc Ceccald nas 24 Horas de Fronteira | AutoSport

Foi um final de corrida extremamente emocionante! O Fouquet #60 de Manuel Aires, com Mickael Pisano ao volante, e que conta na equipa ainda com Jérémy Warnia e Jean Luc Ceccald venceu as BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira 2023 depois de um sprint final nas últimas duas voltas.

Deoius de 23h40m de corrida, apenas 47s separavam os dois primeiros classificados, o MMP #1 de Franck Cuisinier, que tinha Laurent Poletti ao volante, e o Fouquet #60 de Manuel Aires, com Mickael Pisano no turno final, com este último a levar a melhor, sendo o primeiro a ver a bandeira de xadrez.

Mais info dentro de momentos.

Classificação Online – CLIQUE AQUI