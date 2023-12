Triunfo Gonçalo Guerreiro nas 4 Horas SSV Vila de Fronteira | AutoSport

Gonçalo Guerreiro (Polaris RZR Pro R) da JB Racing venceu as 4 Horas SSV Vila de Fronteira, batendo Pedro Santinho Mendes (Bombardier Can Am) da BRM Racing Team por mais de dois minutos e meio, com Alexandre Pinto (Can-Am Maverick X3) no lugar mais baixo do pódio a mais de uma volta. A meio da corrida, João Monteiro (Can-Am) liderou mas abandonou.

Quarto posto para Marco Pereira (Can-Am Maverick XRS) da BRM Racing a duas voltas, quinto para Wilson Galo (Bombardier Can-Am Maverick) a 2 voltas, sexto para Eduardo Ribeiro (Bombardier X3) da BRM Racing Team, também a duas voltas com o Top 10 a completar-se com António Baiona/Pedro Baiona (Can-Am Maverick), João Dias (Bombardier Can-Am X RS), Hélder Novo (Bombardier Can-Am Maverick) da Benimoto Racing e Paulo Madeira/Gonçalo Boaventura/Afonso Madeira (Bombardier Can-Am) a 3 voltas.

No final da primeira hora de corrida, Gonçalo Guerreiro (Polaris) colocou-se na frente da prova logo após o arranque, liderando pouco depois com mais de 40s de avanço sobre o vencedor do ano passado, Pedro Santinho Mendes (Can-Am). O campeão nacional SSV, João Monteiro (Can-Am), seguia na 3.ª posição a 56s do líder. Uma hora depois, a meio da corrida, mudança de líder com as primeiras paragens nas boxes: João Monteiro passava para a frente da prova, ao volante do Can-Am. O campeão nacional SSV em título chegou a ter 2m37s de vantagem sobre os anteriores líderes, Gonçalo Guerreiro (Polaris), enquanto Pedro Santinho Mendes (Can-Am) continuava no top 3.

Pouco depois, João Monteiro abandonava, e à entrada da última hora de prova, o Polaris de Gonçalo Guerreiro rodava na frente do pelotão, com 18s de vantagem sobre o Can-Am de Pedro Santinho Mendes. A luta pela vitória estava ao rubro e tudo podia ainda acontecer na fase final, com Alexandre Pinto (Can-Am) a subir ao top 3. Contudo, as posições não mudaram até final,

Desta forma, Gonçalo Guerreiro estreou-se a vencer, Pedro Santinho Mendes não consegue repetir a vitória de 2022, e Alexandre Pinto estreia-se no pódio.

Filme da prova

Vencedor da prova do ACP em 2022, Pedro Santinho Mendes (Can-Am) conseguiu a pole position, mas Gonçalo Guerreiro fez um arranque-canhão e colocou-se na liderança do pelotão logo na primeira curva.

O jovem piloto de Cascais comandou grande parte da corrida e só perdeu a liderança nas paragens nas boxes. Foi nessa altura que João Monteiro (Can-Am) e Pedro Santinho Mendes passaram pelo primeiro lugar, mas Guerreiro viria a recuperar a liderança já nos últimos 10 minutos e estreou-se a ganhar em Fronteira, depois de ter subido ao pódio em 2021 e 2022. Uma vitória emotiva, pois o piloto da JB Racing Polaris deveria ter sido acompanhado pelo irmão, Tiago Guerreiro, que teve de abdicar da corrida à última hora devido a um imprevisto familiar.

Pedro Santinho Mendes foi o principal opositor do campeão nacional de 2022, colocando pressão até à fase decisiva, mas acabando a 2m37s do vencedor, na frente de Alexandre Pinto, que fez uma prova de recuperação, com outro Can-Am. O top 5 ficou completo com Marco Pereira (Can-Am) e Wilson Galo (Can-Am), que tinha arrancado do segundo lugar da grelha.

Registo ainda para o sétimo lugar do veterano António Baiona, o primeiro vencedor da Baja Portalegre 500 e que há 25 anos subiu ao pódio das primeiras 24 Horas TT de Fronteira. Baiona foi agora acompanhado pelo filho, Pedro Baiona, ao volante de um Can-Am. Já o campeão nacional SSV em título, João Monteiro, teve problemas e terminou fora do top 20, numa altura em que prepara para a sua estreia no Dakar.

Classificações online – clique aqui



PALMARÉS

2 Horas UTV / Buggy 2012

1º – Rui Serpa – Rage R 140T

2º – Jorge Monteiro / João Monteiro – Polaris RZR 900 XP

3º – António Ferreira / Nuno Ferreira – Rage RT 180

3 Horas UTV / Buggy 2013

1º – Bruno Martins – Rage Comet R 1400

2º – Nuno Tavares – IPS RX 875

3º – João Dias – IPS RX 875

2014

1º – Vitor Santos – Polaris RZR XP 1000

2º – João Lopes – Polaris RZR XP 1000

3º – Jorge Monteiro / João Monteiro – Polaris XP 1000

2015

1º – António Ferreira / Rui Serpa – Sport

2º – Vitor Santos – Polaris RZR

3º – Bruno Martins – Comet R

2016

1º – Ricardo Carvalho – Yamaha YXZ 1000R SS

2º – Nuno Ferreira / Jorge Areia – Yamaha YXZ 1000R

3º – João Dias / Pedro Carvalho – Polaris RZR XP

3 Horas SSV 2017

1º – Ricardo Carvalho – Yamaha YXZ 1000R

2º – João Monteiro / Jorge Monteiro – Can Am MAVERICK

3º – Luís Cidade Pires – Can Am MAVERICK

4 Horas SSV 2018

1º – João Monteiro – Can Am X3 XRS

2º – Pedro Carvalho / Paulo Delgado – Can Am X3

3º – Marco Silva – Can Am Maverick X3

2019

1º – Luis Cidade – Can-Am Maverick XRC3

2º – Vitor Santos – Can-Am Maverick X3 XRS

3º – António Felix da Costa / Tiago Monteiro / João Teixeira – Can-Am Maverick XRS

2021

1º – João Monteiro – Can-Am Maverick X3

2º – João Dias / Pedro Carvalho – Can-Am Maverick X3

3º – Sebastien Guyett / Fabrice Rousseau / Gonçalo Guerreiro – Can-Am Maverick XRS

2022

1º – Pedro Santinho Mendes – Can-Am Maverick X3

2º – Wilson Galo / Gonçalo Guerreiro – Can-Am Maverick X3

3º – João Monteiro – Can-Am Maverick X3

2023

1º Gonçalo Guerreiro – Polaris RZR Pro R)

2º Pedro Santinho Mendes – Bombardier Can Am

3º Alexandre Pinto – Can-Am Maverick X3